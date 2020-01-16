طائرات الاحتلال تقصف هدفاً للمقاومة شمال قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بعدة صواريخ، هدفاً تابعاً للمقاومة الفلسطينية، شمال قطاع غزة.



في التفاصيل، فقد قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، بعدة صواريخ، هدفاً في محيط موقع فلسطين التابع للمقاومة الفلسطينية، شمال قطاع غزة، وفق ما أعلنت وكالة (الرأي).



من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "أغارت مروحية قبل قليل، على بنية تحتية تابعة لحماس، شمال قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات مفخخة اليوم".



وكانت القناة 13 الإسرائيلية، قد قالت: "سلاح الجو الإسرائيلي قصف عدة أهداف في شمال قطاع غزة".



بدورها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): "القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، يأتي رداً على إطلاق البالونات المتفجرة".



وكان اعلام الاحتلال الاسرائيلي، قد زعم، أن مجموعة من البالونات المحملة بالعبوات المتفجرة، اطلقت من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة.