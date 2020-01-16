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وزارة الدفاع الروسية تنفي قصف مقاتلاتها أهدافا مدنية في إدلب السورية

وزارة الدفاع الروسية تنفي قصف مقاتلاتها أهدافا مدنية في إدلب السورية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
فنّد يوري بورنكوف رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، ما ورد في تقارير إعلامية عن غارات نفذتها طائرات حربية روسية ضد أهداف مدنية في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال: "تحدثت بعض وسائل الإعلا، عن ضربات جوية وجهها الطيران الروسي واستهدفت بعض المواقع المدنية في منطقة وقف التصعيد في إدلب. هذه المزاعم مغايرة للواقع ولا صحة لها. 

وأضاف: "منذ بدء سريان نظام وقف إطلاق النار، لم تنفذ الطائرات الروسية، أي طلعات قتالية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتم فرض نظام وقف إطلاق النار في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب، بموجب اتفاق روسي تركي.

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