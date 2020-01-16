دولي

البنتاغون: لا خطط لدينا لمغادرة العراق

البنتاغون: لا خطط لدينا لمغادرة العراق
مقر وزارة الدفاع الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جوناثان هوفمان، إن واشنطن "لا تزال تجري مشاوراتها مع الجانب العراقي المضيف، حول ما يتعلق بوجود القوات الأمريكية في البلاد".

وأكد هوفمان، أن الجيش الأمريكي لا يخطط لمغادرة العراق في الوقت الراهن، وأضاف: "لا توجد لدينا أي خطط بهذا الخصوص، ولا تزال المشاورات جارية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إن واشنطن ستطالب بغداد بتعويضها في حال خروج القوات الأمريكية من العراق".

وأوضح ترامب، أن هذه الأموال هي تعويض مقابل بناء قواعد عسكرية ومطارات والسفارة الأمريكية في العراق.

وحول الطريقة التي يمكن من خلالها أن تحصل واشنطن على التعويضات، قال ترامب إن للعراق 35 مليار دولار لدى الولايات المتحدة، في إشارة إلى إمكانية مصادرة هذه الأموال.

كما أشار ترامب إلى أن الدعوات لسحب القوات الأمريكية يتم التعبير عنها فقط في العراق ومن خلال تصريحات إعلامية، ولم يتم تناول هذا الموضوع "بشكل خاص".

وقبل ذلك، قال رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، إنه توجه بطلب إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لإرسال مندوبين لتطبيق قرار مجلس النواب العراقي المطالب بإخراج القوات الأمريكية من البلاد.

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