فرنسا ترسل حاملات طائرات إلى الشرق الأوسط

حاملة الطائرات "شارل ديغول"

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إن بلاده سترسل حاملة الطائرات "شارل ديغول" والمجموعة القتالية المصاحبة لها إلى الشرق الأوسط، لأجل المساهمة في الحرب ضد تنظيم الدولة.



وأوضح ماكرون، أن حاملة الطائرات الفرنسية ستؤدي مهمتها في المنطقة، من كانون الثاني/يناير الجاري حتى نيسان/أبريل المقبل، في إطار دعم عمليات "تشامال"، قبل نشرها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



ويأتي إرسال حاملة الطائرات الفرنسية، وسط تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة ومخاوف فرنسا من أن المعركة ضد عناصر تنظيم الدولة ربما تفقد زخمها في هذا السياق.



ودأب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على معاتبة شركائه الأوروبيين، لأنهم لا يبذلون جهدا كافيا لمحاربة الإرهاب، بحسب قوله.



ويؤكد ترامب أن بلاده التي تقود تحالفا عسكريا دوليا، قضى على تنظيم الدولة بنسبة 100%، لكن المتشددين ما زالوا يشكلون خطرا محدقا بحسب خبراء.



وعقب خسارة الأراضي الواسعة التي كانوا يسيطرون عليها، لجأ عناصر تنظيم الدولة إلى حرب العصابات والاعتماد على الذئاب المنفردة والخلايا النائمة لأجل شن هجمات دامية في العراق وبؤر أخرى متوترة.