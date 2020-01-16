طالع أخر تطورات الحالة الجوية حتى الأحد





وأشار العلامي في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أنه اعتباراً من فجر السبت، تتأثر الأراضي الفلسطينية، بامتداد لمنخفض جوي وتيارات غربية رطبة، لتصبح درجات الحرارة دون معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين، وتكون السماء غائمة والفرصة مهيأة لهطول من الأمطار على فترات فوق العديد من المناطق، ولا يستبعد أن تكون غزيرة ورعدية أحياناً في بعض الأجزاء.





وقال: "خلال يوم الأحد، تبقى الأراضي الفلسطينية، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار على مناطق متفرقة خاصة فجراً وصباحاً، ومع تقدم ساعات النهار، تضعف وتتوقف فرص الأمطار في الأجزاء الجنوبية والوسطى، وتتركز في محافظات شمال فلسطين وأجزاء من شمال الضفة حتى ساعات المساء والليل".













خاص دنيا الوطنأفاد ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، أن الاراضي الفلسطينية، تتأثر خلال يوم غدٍ الجمعة، تدريجياً بإقتراب كتلة هوائية باردة من المنطقة على شكل أحوال جوية غير مُستقرة، حيث تغطي السماءَ كمياتٌ من السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية من الأمطار نهاراً فوق بعض المناطق المحدودة وتزداد برودة الطقس مساءً وليلاً .