الزراعة الإسرائيلية تُوقف استيراد الفراولة من قطاع غزة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارة الزراعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، منع توريد الفراولة من قطاع غزة إلى السوق الإسرائيلي.



وذكر موقع القناة السابعة الإسرائيلية، بأن وزارة الزراعة، أوصت البائعين بشراء الفراولة التي يتم بيعها في سوق الجملة الإسرائيلية والمزروعة في إسرائيل، وإعطاء الأولوية لها.



وأوضحت القناة، أنه تم ضبط 167 كرتونة فراولة في سوق الرملة مهربة من قطاع غزة، وتمت مصادرتها، على حد زعمها.