دولي

ليبرمان يتعهد بحل العقدة السياسية وتشكيل حكومة بعد الانتخابات

ليبرمان يتعهد بحل العقدة السياسية وتشكيل حكومة بعد الانتخابات
زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
تعهد زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، بحل "العقدة السياسية" في إسرائيل بعد الانتخابات، التي ستجري في 2 آذار/ مارس المقبل، بعد توجه إسرائيل للانتخابات مرتين.

وقال ليبرمان في حديث إذاعي صباح الخميس: "أتعهد، وأنا أوفي بالعهود: لن تكون هناك انتخابات رابعة.. لدينا ما يكفي من الأدوات، لمنع إجراء انتخابات رابعة، وسنفعل ذلك، أتعهد بعدم إجراء انتخابات أخرى"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وحمل ليبرمان أكبر كتلتين في (كنيست) مسؤولية العقدة السياسية في البلاد، وقال: "السبب الرئيسي لذهابنا إلى انتخابات ثالثة، هو أن (الليكود) و(أزرق أبيض)، اختلفا على من سيكون الأول في التناوب على رئاسة الحكومة، حصلت القائمتان معاً على 65 مقعداً، ولم يكونوا بحاجة إلى أي قائمة أخرى لتشكيل الحكومة. قلت لهم، (شكلوا حكومة)، كان بإمكانهم تشكيل حكومة مستقرة، والتركيز على خدمة الشعب الإسرائيلي".

وهاجم ليبرمان حليفه السابق، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لطلبه الحصانة من محاكمته على قضايا الفساد المتهم بها، قائلاً: "لا يمكننا جميعاً أن نكون رهائن لموضوع واحد وشخص واحد، مهما كانت أهميته.. عندما كنت وزيراً للأمن في حكومته، رأيت أن الشيء الوحيد الذي كان يهم نتنياهو، هو إفشالي في منصبي. 

وأضاف: أردت العودة إلى سياسة التصفيات والاغتيالات لقادة الفصائل الفلسطينية في غزة، فأحبط نتنياهو ذلك، أردت إخلاء (الخان الأحمر)، فمنع نتنياهو ذلك، هو من سلم مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية لياسر عرفات، ووقع معه على اتفاقية لنقل منطقة (ج) في الضفة الغربية، من السيطرة الإسرائيلية للسيطرة الفلسطينية، وصوت لصالح تفكيك المستوطنات من قطاع غزة عام 2005، نتنياهو ليس يمينياً قوياً".

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