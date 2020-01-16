رسمياً.. مجلس الشيوخ الأمريكي يُوجه لائحة اتهام ضد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، بشكل رسمي، مساء اليوم الخميس، إجراءات توجيه لائحة اتهام ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



وقد وجه مجلس الشيوخ في جلسته التي عقدها مساء اليوم الخميس، لترامب، تهمتي إساءة استخدام السلطة، وعرقة التحقيق في عزله.



واتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بانتهاك القانون بحجب مساعدات عن أوكرانيا، كان الكونغرس قد أقرها، وذلك بعد صدور تقرير من هيئة رقابية تابعة للكونغرس عن المسألة.



وقالت بيلوسي للصحفيين: "مكتب الإدارة والميزانية والبيت الأبيض والإدارة انتهكوا، أقول انتهكوا القانون، هذا يعزز مرة أخرى الحاجة للوثائق و(استدعاء) الشهود في مجلس الشيوخ، الذي سيجري محاكمة الرئيس دونالد ترامب"، بحسب موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



من جانبه، قال مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية التابع للكونغرس في تقرير نشر اليوم الخميس: "إن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت القانون الاتحادي العام الماضي، بحجب مساعدات أمنية عن أوكرانيا، كان الكونجرس قد أقرها".



وأضاف المكتب: "التطبيق المخلص للقانون، لا يسمح للرئيس باستبدال السياسات التي شرعها الكونغرس بأولويات سياساته الخاصة، مكتب الإدارة والميزانية، حجب التمويل لسبب يتعلق بالسياسة، وهو ما لا يُسمح به بموجب القانون".