هيئة الأسرى: أوضاع مأساوية يعيشها الأسرى المنقولين من "ريمون" إلى"نفحه"

سجن ريمون "أرشيفية"

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رام الله - دنيا الوطن

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن الأسرى المنقولين من سجن "ريمون" إلى "نفحه" يعيشون أوضاعاً مأساوية.



وأوضحت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن إدارة "ريمون" كانت قد نقلت نحو (100) أسير، بعد عدّة عمليات قمع عنيفة نفّذتها إدارة السجون بحقّهم في الآونة الأخيرة، ونقلتهم إلى القسمين (3) و(4) في "نفحه" مجرّدين من أغراضهم الشخصية، مشيرة إلى أنهم يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية والأغطية والأجهزة الكهربائية.



ولفتت الهيئة إلى أن إدارة السجن كانت قد اقتحمت أقسام الأسرى مدجّجة بالأسلحة والكلاب البوليسية، واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح، وألحقت الخراب بممتلكاتهم وأغراضهم الشخصية.



يذكر أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من وتيرة الاقتحامات والتفتيشات العنيفة خلال العام 2019، واستهدفت خلالها الهيئات التنظيمية بشكل مباشر، وقامت مؤخراً بنقل ممثلي الأسرى في "ريمون" إلى التحقيق بعد قمعهم.