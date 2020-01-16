اصابة طفلة بجروح خطيرة في حادث دهس شرق غزة

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت الادارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، باصابة الطفلة جنى أحمد مصبح، (ست سنوات)، بجروح خطيرة، مساء اليوم الخميس، بعد تعضها لحادث دهس شرق مدينة غزة.



واشارت الادارة في تصريح لها على صفحتها في موقع (فيسبوك)، أن الطفلة مصبح أصيبت بعد صدمها من قبل باص روضة في حي الشجاعية شرق مدينة، دون انتباه السائق.



وبينت أن الاهالي في حي الشجاعية، وجدوا الطفلة جنى ملقاه على الارض، وجرى نقلها الى المستشفى.