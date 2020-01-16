"التعليم العالي" تنهي استعداداتها لإطلاق الأيام الإرشادية التعريفية لطلبة الثانوية العامة

11 يوماً إرشادياً موزعة على الجامعات في المحافظات الشمالية، تبدأ فعالياتها يوم الثلاثاء الموافق 4/2/2020 في جامعة القدس، وتختتم فعالياتها يوم الثلاثاء الموافق 4/3/2020 في الجامعة العربية الأمريكية.

رام الله - دنيا الوطنأنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الاستعدادات اللازمة لإطلاق برنامج الأيام الإرشادية التعريفية لطلبة الثانوية العامة للعام الأكاديمي 2019 - 2020، والذي سيتم تنظيمه بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي.ووفقا لما وصل "دنيا الوطن" من معلومات، تهدف الأيام الإرشادية إلى توجيه طلبة الثانوية العامة وتجهيزهم للانتقال إلى مرحلة التعليم العالي، وتحفيزهم لتحقيق مستويات أفضل لاجتياز هذه المرحلة وتعريف الطلبة بأنظمة وقوانين وتعليمات وزارة التعليم العالي، وأسس القبول في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها المتاحة.وكانت الوزارة نظمت في وقت سابق بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وبرعاية شركة جوال ورشتي عمل بعنوان "نحو أيام إرشادية هادفة" بمشاركة ممثلين عن 20 مؤسسة تعليم عالٍ فلسطينية، أقرت خلالها برنامج الأيام الإرشادية والذي يشمل