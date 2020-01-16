اشتية يدعو النرويج للضغط على إسرائيل من أجل الانتخابات في القدس

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

شدد رئيس الوزراء، محمد اشتية، على أهمية ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل، من أجل ضمان عقد الانتخابات الفلسطينية في القدس، مطالباً النرويج، بالضغط على إسرائيل في هذا السياق.



جاء ذلك، خلال استقبال اشتية، اليوم الخميس، بمكتبه في رام الله، المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور فنيسلاند، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية، ومستجدات الأوضاع في فلسطين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).