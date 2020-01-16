شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لبلدة بيت أمر بالخليل

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لبلدة بيت أمر بالخليل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، مساء اليوم الخميس.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض: "إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر جنوب بيت أمر، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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