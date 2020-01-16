"المهن الصحية" توقف كافة أشكال إعاقة العمل بعد اتفاق مع اللجنة الوزارية

جانب من الاجتماع

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رام الله - دنيا الوطن

اتفق أعضاء من اللجنة الوزارية الخاصة مع ممثلي نقابات المهن الصحية في فلسطين، على النظر بايجابية عالية لكافة القضايا المطلبية التي قدمتها النقابات والتي سوف تحال الى مجلس الوزراء بعد دراستها من خلال لجان تخصيصة.



وبناء على ذلك، تم وقف كافة أشكال إعاقة العمل والإضرابات المعلن عنها في المراكز الصحية الحكومية.



جاء ذلك خلال لقاء جرى اليوم الخميس في مقر وزارة العمل في مدينة رام الله.



وشكرت وزارة العمل، في بيان لها، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، ممثلي النقايات على موقفهم وايجابيتهم العالية وتحملهم للمسؤولية الوطنية العالية في طرح مطالبهم لايجاد الحلول المناسبة.



جاء ذلك بحضور وزير العمل ومقرر اللجنة الوزارية نصري أبو جيش ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ورئيس اتحاد نقابات المهن الصحية أسامة النجار، وممثلين من ديوان الموظفين ووزارة المالية، ومدير عام علاقات العمل سليم نخلة.