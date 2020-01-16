شؤون فلسطينية

الحكومة: لجنة تحديث بيانات موظفي السلطة بغزة تستأنف عملها وستوصي بتصويب ملف التقاعد المالي

الحكومة: لجنة تحديث بيانات موظفي السلطة بغزة تستأنف عملها وستوصي بتصويب ملف التقاعد المالي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مكتب رئيس الوزراء، في بيان أصدره مساء اليوم الخميس، إن لجنة تحديث بيانات موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة تستأنف عملها على دراسة ملف رواتب الموظفين، بعد أن أعاقت الاجهزة الامنية في قطاع غزة، عمل اللجنة من خلال اعتقال أعضائها ومصادرة أجهزتهم ومسح البيانات عنها سابقا.

وأكد البيان، الذي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن اللجنة المكونة من ممثلين عن ديوان الموظفين ووزارة المالية ووزارة الداخلية، برئاسة وكيل وزارة المالية، ستقدم قريبا توصياتها لمجلس الوزراء لتصويب أوضاع موظفي قطاع غزة المحالين على التقاعد المالي. 

وأضاف: الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء والحكومة يولون اهتمامها خاصا لقطاع غزة، لمعالجة قضايا رواتب الموظفين فيها، وتقديم كل ممكن من المشاريع التطويرية لقطاع غزة ومساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل فيها.

وأكد البيان أن الحكومة منذ تسلمها مهامها عملت على تعديل نسبة الصرف لموظفي تفريغات 2005 إلى ضعف ما كان عليه عند تسلم الحكومة مهامها.

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