اعلام الاحتلال: انفجار عبوة مرتبطة ببالون أطلق من غزة تجاه المستوطنات

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (حدشوت بتاخون سدي) الاسرائيلي، أنه تم العثور على بالونات مفخخة، مساء اليوم الخميس، في المجلس الإقليمي أشكول، زاعما انه تم اطلاقها من قطاع غزة.



واشار الموقع ذاته، إلى أنه وقع انفجار لعبوة كانت مرتبطة باحدى البالونات، قرب طواقم المتفجرات، نافيا وقوع اصابات بين جنود الاحتلال.