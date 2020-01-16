شؤون فلسطينية

(واللا): حال وجد السنوار تلكؤاً إسرائيليًا بالتزامات التهدئة لن يتردد بضرب تل أبيب

(واللا): حال وجد السنوار تلكؤاً إسرائيليًا بالتزامات التهدئة لن يتردد بضرب تل أبيب
يحيى السنوار
رام الله - دنيا الوطن
أكد موقع (واللا) الإسرائيلي، اليوم الخميس، استمرار مشاورات التهدئة في قطاع غزة، رغم حالة التوتر التي طرأت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المراسل العسكري للموقع الإسرائيلي، والمقرب من الجيش الإسرائيلي، أن عملية التهدئة مع حماس تتحرك إلى الأمام، محذراً من تلكؤ إسرائيل في تنفيذ التزاماتها.

وأضاف بوخبوط، أنه "في حال وجد زعيم حركة حماس بغزة، يحيى السنوار، تلكؤ أو أي تقصير في التزامات التهدئة، لن يتردد في دهورة الحدود إلى أيام قتالية منفردة، وضرب تل أبيب"، على حد تعبيره.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد تناولت اليوم الخميس، ما وصفوه تهديد من حركة حماس لإسرائيل، بأنها لن تتحمل خلال عام 2020 أن يستمر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. 

وقالت (القناة 12): إن حركة حماس في القطاع، هددت بتغيير قواعد اللعبة خلال العام 2020، وأنها لن تسمح لإسرائيل بالتملص من تطبيق تفاهمات وقف إطلاق النار. 

ووفقاً للقناة، فإن حماس عازمة على انهاء حصار غزة خلال العام الجاري، وستستخدم كل أساليبها من أجل ذلك، بحسب ما نقل موقع (عكا).

يشار إلى أن أمس الأربعاء، أطلقت صواريخ من قطاع غزة، باتجاه غلاف غزة، بينما قصفت طائرات الاحتلال عدة أهداف في القطاع.

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