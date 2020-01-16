دولي

نتنياهو متفائل بعد حديثه مع بوتين حول الإسرائيلية نعاما يسسخار

نتنياهو متفائل بعد حديثه مع بوتين حول الإسرائيلية نعاما يسسخار
رام الله - دنيا الوطن
تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو اليوم هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التطورات الإقليمية ومسالة الفتاة الإسرائيلية نعاما يسسخار، المسجونة في روسيا.

 وقال مكتب "نتنياهو"، إن المكالمة الهاتفية عززت من تفاؤل نتنياهو بأن هذه المسألة في طريقها الى الحل، ولكن البيان الذي صدر عن الكريملين بشأن هذه المكالمة لم يذكر هذه القضية. 

وقالت يافا يسسخار، والدة نعاما، إن  نتنياهو تعهد بإعادة ابنتها إلى إسرائيل، وأضافت أن نتنياهو أخذ على عاتقه مسؤولية الحفاظ على صحتها النفسية طالما بقيت في السجون الروسية، وجعلها تتحلى بالقوة والتفاؤل، وفق ما نقل موقع (مكان).

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