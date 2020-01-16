عربي

رئيس الوزراء الإيطالي يصل الجزائر لبحث الأزمة الليبية

رئيس الوزراء الإيطالي يصل الجزائر لبحث الأزمة الليبية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إلى العاصمة الجزائر، اليوم الخميس، في زيارة عمل رسمية، تدخل في إطار مساعي الدول المتوسطية؛ لحل النزاع في ليبيا.

وكان في استقبال كونتي، بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول الجزائري، عبد العزيز جراد، على أن يستقبله الرئيس عبد المجيد تبون لاحقاً، وذلك وفق (روسيا اليوم). 

وستسمح الزيارة بمواصلة التنسيق بين البلدين حول الأزمة الليبية، والقضايا الإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان للخارجية الجزائرية.

يذكر، أن الرئيس تبون، كان قد استقبل الأسبوع الماضي، وزيري الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، والمصري، سامح شكري، في إطار سلسلة المشاورات، التي تقوم بها الجزائر، ودول إقليمية حول الأزمة الليبية.

أخبار ذات صلة

شاهد: فيديو يكشف مشاهد من عملية هروب كارلوس غصن

شاهد: فيديو يكشف مشاهد من عملية هروب كارلوس غصن

قرقاش: السودان مُصمم على بناء نظام عصري

قرقاش: السودان مُصمم على بناء نظام عصري

مصر وإثيوبيا والسودان يضعون اللمسات الأخيرة لاتفاق سد النهضة هذا الشهر

مصر وإثيوبيا والسودان يضعون اللمسات الأخيرة لاتفاق سد النهضة هذا الشهر

تفاصيل تُنشر لأول مرة.. هل كان صهر عبد الناصر عميلاً للموساد الإسرائيلي؟

تفاصيل تُنشر لأول مرة.. هل كان صهر عبد الناصر عميلاً للموساد الإسرائيلي؟

لمحاربة (تنظيم الدولة).. أميركا تستأنف عملياتها في العراق

لمحاربة (تنظيم الدولة).. أميركا تستأنف عملياتها في العراق

شاهد: عشرات الإصابات والاعتقالات بمواجهات ليلية في لبنان

شاهد: عشرات الإصابات والاعتقالات بمواجهات ليلية في لبنان

الرئيس الإسرائيلي للسيسي: العلاقات مع مصر ذخر استراتيجي ونعيش يوماً مشهوداً فيها

الرئيس الإسرائيلي للسيسي: العلاقات مع مصر ذخر استراتيجي ونعيش يوماً مشهوداً فيها

رئيس المجلس السيادي بالسودان يكشف تفاصيل جديدة عن عملية التمرد بالخرطوم

رئيس المجلس السيادي بالسودان يكشف تفاصيل جديدة عن عملية التمرد بالخرطوم

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

عشراوي: مصادقة الاحتلال على إقامة وتوسعة &#34;محميات طبيعية&#34; ذريعة وغطاء للضم

عشراوي: مصادقة الاحتلال على إقامة وتوسعة "محميات طبيعية" ذريعة وغطاء للضم

&#34;التنظيم الأعلى&#34; يقر التعديلات على نظام الأبنية ورفعها لمجلس الوزراء لإجراء المصادقة

"التنظيم الأعلى" يقر التعديلات على نظام الأبنية ورفعها لمجلس الوزراء لإجراء المصادقة

التجمّع الصحفي الديمقراطي يدعو لمقاطعة صحيفة (القدس)

التجمّع الصحفي الديمقراطي يدعو لمقاطعة صحيفة (القدس)

الاتفاق على عقد المؤتمر 23 لاتحاد الآثاريين العرب في فلسطين

الاتفاق على عقد المؤتمر 23 لاتحاد الآثاريين العرب في فلسطين

كحيل وشحادة يوقعان مذكرة تفاهم بين الاستشاريين والمقاولين

كحيل وشحادة يوقعان مذكرة تفاهم بين الاستشاريين والمقاولين

رأفت يُدين إعلان بينت إنشاء محميات بالضفة ويدعو لوقف العلاقات

رأفت يُدين إعلان بينت إنشاء محميات بالضفة ويدعو لوقف العلاقات

&#34;الضمير&#34;: الاحتلال يجعل من معبر بيت حانون مصيدة ومكاناً للابتزاز والمساومة

"الضمير": الاحتلال يجعل من معبر بيت حانون مصيدة ومكاناً للابتزاز والمساومة

الهيئة الإسلامية المسيحية: إصدار كتيب حول الحفريات الإسرائيلية في القدس

الهيئة الإسلامية المسيحية: إصدار كتيب حول الحفريات الإسرائيلية في القدس

منوعات

شاب 32 عامًا يدعي أنه ابن النجمة إيشواريا راي

شاب 32 عامًا يدعي أنه ابن النجمة إيشواريا راي

هل هذه الصورة دليل ارتباط الفنان عبدالمنعم عمايري بدانا الحلبي؟

هل هذه الصورة دليل ارتباط الفنان عبدالمنعم عمايري بدانا الحلبي؟

سارة نخلة تهاجم نانسي عجرم: &#34;بتمثل البراءة وجوزها قاتل&#34;

سارة نخلة تهاجم نانسي عجرم: "بتمثل البراءة وجوزها قاتل"

الطب الشرعي السوري يتدخل في قضية نانسي عجرم

الطب الشرعي السوري يتدخل في قضية نانسي عجرم

شاهد: مذيع بشبكة الـ &#34;بي بي سي&#34; يتعرض لموقف محرج على الهواء

شاهد: مذيع بشبكة الـ "بي بي سي" يتعرض لموقف محرج على الهواء

أول تعليق من محامي زوج &#34;نانسي عجرم&#34; بعد اتهام موكله بالقتل العمد

أول تعليق من محامي زوج "نانسي عجرم" بعد اتهام موكله بالقتل العمد

تغيير يصدم الجمهور في ملامح &#34;رولا سعد&#34; في أخر ظهور لها

تغيير يصدم الجمهور في ملامح "رولا سعد" في أخر ظهور لها

الزكام يُحرج راشد الماجد على المسرح.. هكذا عالجه بالشماغ

الزكام يُحرج راشد الماجد على المسرح.. هكذا عالجه بالشماغ

ابتزاز الملياردير أبو هشيمة طليق هيفاء وهبي بمكالمة فاضحة مع امرأة مجهولة

ابتزاز الملياردير أبو هشيمة طليق هيفاء وهبي بمكالمة فاضحة مع امرأة مجهولة

مريم حسين تثير الجدل بتعليقها عن محمد رمضان بعد لقائهما في دبي

مريم حسين تثير الجدل بتعليقها عن محمد رمضان بعد لقائهما في دبي

عربي

رئيس الوزراء الإيطالي يصل الجزائر لبحث الأزمة الليبية

رئيس الوزراء الإيطالي يصل الجزائر لبحث الأزمة الليبية

شاهد: فيديو يكشف مشاهد من عملية هروب كارلوس غصن

شاهد: فيديو يكشف مشاهد من عملية هروب كارلوس غصن

قرقاش: السودان مُصمم على بناء نظام عصري

قرقاش: السودان مُصمم على بناء نظام عصري

مصر وإثيوبيا والسودان يضعون اللمسات الأخيرة لاتفاق سد النهضة هذا الشهر

مصر وإثيوبيا والسودان يضعون اللمسات الأخيرة لاتفاق سد النهضة هذا الشهر