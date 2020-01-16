عشراوي تطلع وفداً طلابياً من جامعة كولومبيا على آخر التطورات



وأجابت عشراوي نهاية اللقاء على أسئلة الوفد التي تضمنت استفسارات حول المعالم السياسية المستقبلية والبدائل الممكنة على ضوء الاستعصاء الحالي، والوضع الفلسطيني الداخلي واليات تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية وصنع القرار.



وتطرقت للوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك الجهود الحثيثة لإنهاء الانقسام والمساعي الحقيقية لإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة والمعيقات التي تضعها إسرائيل للحيلولة دون اجرائها وخصوصا في العاصمة المحتلة، واستعرضت واقع النساء والشباب وتاريخ المرأة الفلسطينية ودورها الرئيسي والفاعل باعتبارها شريكة في النضالي والبناء.