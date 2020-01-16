شؤون فلسطينية

عشراوي تطلع وفداً طلابياً من جامعة كولومبيا على آخر التطورات

عشراوي تطلع وفداً طلابياً من جامعة كولومبيا على آخر التطورات
عشراوي تطلع وفداً طلابياً من جامعة كولومبيا على آخر التطورات
رام الله - دنيا الوطن
التقت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، اليوم الاربعاء، وفدا طلابيا أمريكيا من جامعة كولومبيا يدرسون في كليات الدراسات العليا، وأطلعتهم على آخر التطورات السياسية والوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك واقع النساء والشباب ودورهم في الحياة السياسية.

وقدمت عشراوي بداية اللقاء، تقييماً شاملاً لأحدث التطورات الدولية والإقليمية، كما تطرقت لتاريخ القضية الفلسطينية، وأشارت الى سياسات الإدارة الأمريكية غير المسؤولة والمناهضة للحقوق الفلسطينية، واتخاذها خطوات منافية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتداعيات ذلك على المنطقة والعالم أجمع.

وأكدت في هذا السياق على أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به المجتمع المدني الأمريكي والشعب الأمريكي بشكل عام لمواجهة سياسات ترامب الشعبوية والعنصرية المتطرفة والاحادية التي وضعت مصداقية الولايات المتحدة على المحك وأساءت إلى قيمها وسمعتها وعزلتها عن حلفائها التقليديين لصالح المستبدين في العالم.

كما واستعرضت عشراوي الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض وتصعيد دولة الاحتلال من جرائم الحرب ضد أبناء شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، لا سيما التوسع الاستيطاني الاستعماري، ومواصلة حصار قطاع غزة، وسرقة الأرض والموارد والمقدرات وأكدت في هذا السياق على أهمية عدم ربط انتقاد إسرائيل " القوة القائمة بالاحتلال" بمعاداة السامية.

وتطرقت للوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك الجهود الحثيثة لإنهاء الانقسام والمساعي الحقيقية لإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة والمعيقات التي تضعها إسرائيل للحيلولة دون اجرائها وخصوصا في العاصمة المحتلة، واستعرضت واقع النساء والشباب وتاريخ المرأة الفلسطينية ودورها الرئيسي والفاعل باعتبارها شريكة في النضالي والبناء.

وأجابت عشراوي نهاية اللقاء على أسئلة الوفد التي تضمنت استفسارات حول المعالم السياسية المستقبلية والبدائل الممكنة على ضوء الاستعصاء الحالي، والوضع الفلسطيني الداخلي واليات تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية وصنع القرار.

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