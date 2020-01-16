شؤون فلسطينية

"التنظيم الأعلى" يقر التعديلات على نظام الأبنية ورفعها لمجلس الوزراء لإجراء المصادقة

"التنظيم الأعلى" يقر التعديلات على نظام الأبنية ورفعها لمجلس الوزراء لإجراء المصادقة
رام الله - دنيا الوطن
أقر مجلس التنظيم الاعلى خلال جلسته الدورية، برئاسة وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، وعضوية وكلاء الوزارات
وممثلي الجهات ذات العلاقة ، التعديلات على نظام الأبنية، ورفعها لمجلس الوزراء من أجل إجراءات المصادقة عليها، كما استمع المجلس لعرض بخصوص المخطط الإقليمي لمنطقة شمال شرق طوباس.

وقرر المجلس الموافقة على المشاريع التالية ووضعها موضع التنفيذ منها مشروع تعديل تنظيمي لتخفيض عرض شارع في ترمسعيا وتوسعة شارع تسوية في البيرة، وتغيير صفة الاستعمال في رام الله، وتعديل تنظيمي من سكن أ الى مكاتب في البيرة،
وتعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع وتغيير صفة الاستعمال في طلوزة، بالإضافة إلى مشروع اخر في ديراستيا، وطلب تغيير صفة الاستعمال من ملاعب إلى سكن في كفر اللبلد، ومشروعين هيكلي تفصيلي في جفنا لغاية استعمال التجاري المحلي، وكذلك
لمشروع صناعي لغاية اقامة مصنع اعلاف في عقربا، ومشروع لغاية الاسكان في بزاريا، وتعديل تنظيمي لتغيير الاستعمال من حديقة عامة إلى مباني عامة في سردا، ووافق المجلس على تعديلات على قرار لمخطط هيكلي واد الفارعة.

هذا وشكل المجلس لجان فرعية وذلك لعدة مشاريع منها مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة شارع في البيرة، وتعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع في دير شرف، وكذلك لمشروع في كفر الديك وطلب استئناف على النصب التذكاري في الطيرة، وتعديل تنظيمي لتغيير الاستعمال في البيرة.

وأعاد المجلس ايداع مشاريع للاعتراضات ومنها مشروع هيكلي تفصيلي لغاية انشاء مضخة للصرف الصحي في رام الله، وتعديل تنظيمي لتغيير صفة الاستعمال في جنين، ومشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع مشاه في بيت وزن.

ووافق المجلس على طلبات استئناف لتعديلات تنظيمية ومنها مشروع تنظيمي لالغاء اجزاء من شارع وتنظيم مدور في بيتين، وكذلك استئنافات على منح تسهيلات لترخيص ابنية في رمون، وجفنا، وقبيا، وبورين، إضافة إلى منح المجلس تسهيلات لترخيص ابنية في سردا، والبيرة، وراس كركر ومادما.

ورد المجلس استئناف لترخيص ممر معلق في البيرة، هذا وألغى المجلس ثلاث رخص أبنية صادرة عن اللجنة المحلية في جنين، وألغى قرارا سابقا على تعديل تنظيمي في عصيرة الشمالية.

وكلف المجلس الادارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني لمشروع تعديل لمسارات شوارع وتغيير صفة الاستعمال في حزما للدراسة بالإضافة إلى مشروع اخر في تل. وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة الفاتحة على ارواح شهداء فسطين.

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