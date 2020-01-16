التجمّع الصحفي الديمقراطي يدعو لمقاطعة صحيفة (القدس)

صحيفة القدس

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رام الله - دنيا الوطن

دان التجمع الصحفي الديمقراطي، استمرار صحيفة (القدس) في فتح صفحاتها للإعلانات الصهيونية، وخصوصًا إعلانات ما يُسمى الإدارة المدنية، ومخططاتها الاستيطانية التي تروّج وتسوّق لجرائم الاحتلال وسياساته العدوانية على شعبنا، مؤكدًا على ضرورة مقاطعتها من قبل أبناء شعبنا في كل مكان.



واعتبر التجمع في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إصرار الصحيفة على الضرب بعرض الحائط كل النداءات والدعوات؛ لوقف مسلسل التطبيع مع الاحتلال، يؤكَّد ضرورة أن يتخذ أبناء شعبنا والمؤسسات الوطنية، خاصة في مدينة القدس إجراءات حازمة بحق الصحيفة، وإدارتها التي تستمر في الخروج عن النهج الوطني الرافض لسياسات الاحتلال التهويدية.



ودعا التجمع العاملين في الصحيفة، والذين نثق بوطنيتهم والتزامهم الأخلاقي والوطني بالرؤية الإعلامية المناهضة للتطبيع، إلى الضغط من أجل تصويب مسار الصحيفة، ووقف مسلسل التطبيع من قبل إدارتها غير المسؤولة.