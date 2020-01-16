شؤون فلسطينية

حنا ناصر: الجانب الإسرائيلي لم يُبد استعداداً لتنفيذ الاتفاقيات بشأن الانتخابات بالقدس

حنا ناصر: الجانب الإسرائيلي لم يُبد استعداداً لتنفيذ الاتفاقيات بشأن الانتخابات بالقدس
توقيع اتفاق بين لجنة الانتخابات والاتحاد الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
وَقَّعَ الاتحاد الأوروبي، ولجنة الانتخابات المركزية، اليوم، في مقر اللجنة في رام الله، اتفاقية شراكة لإطلاق مشروع ممول من الاتحاد الأوربي؛ لدعم لجنة الانتخابات المركزية في تعزيز المشاركة المدنية، والمشاركة الانتخابية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووقع على اتفاقية الشراكة، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، الدكتور حنا ناصر، والقائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس توماس نيكلسون. وحضر التوقيع أيضاً ممثلون عن الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني.

وقال ناصر، خلال المراسم: إن " هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون الوثيق بين اللجنة والاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أحد الشركاء الرئيسيين للجنة منذ تأسيسها، وآمل أن تسهم المشاريع المتضمنة في الاتفاقية في تعزيز الممارسة الديمقراطية في فلسطين. من جهة اخرى، ابلغتنا جميع الفصائل موافقتها للمشاركة في الانتخابات، ولكن العقبةَ الآن هي مشاركةُ المقدسيين، حيثُ يتطلب إجراءُ هذه الانتخاباتِ في مدينةِ القدسِ تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، حيث لم يُبدِ الجانب الاسرائيلي حتى الآن أيَ استعدادٍ لتنفيذ هذه الاتفاقيات".

من جهته، قال القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نيكلسون: "يواجه الفلسطينيون تحديات متزايدة وخطيرة، الاحتلال الإسرائيلي يأتي في المقدمة، إلا أن غياب الوحدة الوطنية الفلسطينية يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق الغايات والتطلعات الفلسطينية، ولا يمكن تحقيق هذه الوحدة إلا من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. 

وأضاف: نحن ندرك الصعوبات في هذا الصدد، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، ولا سيما في القدس الشرقية؛ ومع ذلك، يجب ألا نسمح بأي عقبة تحول دون حرمان الفلسطينيين من هذا الحق الإنساني الأساسي، وهناك اتفاقات دولية يجب احترامها وهناك حق يجب الحفاظ عليه.

وفي هذا السياق، يحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المعنية على اتخاذ القرارات والخطوات اللازمة من أجل إجراء انتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة."

ويهدف المشروع إلى الحفاظ على جاهزية اللجنة من الناحية الفنية، وبناء قدراتها لتنفيذ أي عملية انتخابية مقبلة، وتعزيز علاقتها مع شركاء العملية الانتخابية. وتبلغ قيمة المشروع 2.1 مليون يورو، حيث يُسهم الاتحاد الأوروبي فيه بمبلغ 1.5 مليون يورو.

وتتضمن المشاريع المخططة في الضفة الغربية وقطاع غزة العديد من الأنشطة والبرامج، أهمها تجهيز المقر العام الجديد للجنة والمكاتب الفرعية، وزيادة مشاركة الفلسطينيين في العمليات الانتخابية والديمقراطية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة السياسية والانتخابية، وتوفير أموال للتوعية الانتخابية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

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