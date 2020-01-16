شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تُطالب بمحاسبة عناصر الأمن الذين اعتدوا على زميلين بمعبر بيت حانون

نقابة الصحفيين تُطالب بمحاسبة عناصر الأمن الذين اعتدوا على زميلين بمعبر بيت حانون
نقابة الصحفيين الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الاعتداء الآثم، الذي تعرض له زميلان، خلال تغطيتهما لإطلاق سراح الأسير علاء أبو جزر، مساء يوم الأربعاء على معبر بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة.

وبحسب الإفادات التي وصلت النقابة، فإن الصحفي محمد عوض، مراسل وكالة "دنيا الوطن"، والمصوّر محمد المصري، قد تعرضا للاعتداء من قبل عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وتم منعهما من تغطية الإفراج عن الأسير أبو جزر والذي أمضى (17 عامًا) في سجون الاحتلال.

وشددت نقابة الصحفيين على رفضها التام لهذا الاعتداء، وتطالب بمُحاسبة عناصر الأمن، الذين اعتدوا على الزميلين الصحفيين، مؤكدةً في ذات الوقت، أن هذا الاعتداء، يندرج في إطار تقييد حرية العمل الصحفي، وانتهاك حرية الرأي والتعبير.

وأشارت النقابة إلى ضرورة عدم تكرار مثل هذه الحادثة، لما تشكله من انتهاك واضح للقوانين والتشريعات المعمول بها في الأراضي الفلسطينية، والتي كفلت للصحفيين الحق في العمل بحرية وممارسة مهنتهم.

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