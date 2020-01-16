الاتفاق على عقد المؤتمر 23 لاتحاد الآثاريين العرب في فلسطين





جاء ذلك، خلال لقاء في مكتبه بمقر الاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة، مع أمين عام اللجان الشعبية، ومنسق اتحاد الآثاريين العرب بدولة فلسطين، المهندس عزمي الشيوخي.



بداية اللقاء، رحب الكحلاوي بالشيوخي، معرباً عن سعادته باستمرار المتابعة والاهتمام المشترك والتعاون مع اتحاد الآثاريين من أجل التوثيق، ووضع الخطط والبرامج، التي من شأنها المساهمة في حماية الآثار الفلسطينية من المصادرة والسرقة والتزوير والتهويد.



من جانبه، شرح الشيوخي خطورة قرارات حكومة "الكيان الإسرائيلي" الاحتلالي الأخيرة وخصوصاً قرار وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت، مؤخراً القاضي بضم ما يسمى مناطق (c) في الضفة الغربية، وقرار نقل تسجيل الأراضي العربية إلى ما يسمى وزارة العدل الاسرائيلية، وقرار هدم مباني اثرية في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل واقامة وحدات استيطاني استعمارية مكانها اضافة للحفريات الاستيطانية الاستعمارية المستمرة تحت المسجد الاقصى المبارك والبلدة القديمة بعاصمتنا القدس العربية ضمن سياسة فرض الامر الواقع الاحتلال على ارضنا وشعبنا وعلى مقدساتنا بهدف تصفية وجودنا العربي وتصفية قضيتنا الفلسطينية العادلة، بتمرير ما تسمى بـ (صفقة العصر).



وثمن الشيوخي الجهود والمتابعات والاهتمامات الكبيرة للدكتور الكحلاوي ولاتحاد الاثاريين العرب التي من شأنها أن تحافظ على عروبة القدس والمقدسات والآثار الإسلامية والمسيحية في دولة فلسطين من الاخطار والبرامج الاستعمارية .



وأكد الكحلاوي أن حماية الآثار العربية الفلسطينية على راس سلم اولويات الاتحاد العام للآثاريين العرب، وحماية عروبة فلسطين وعاصمتها القدس تأخذ الأولوية والصدارة في برامج الاتحاد العربي.



وأشاد بصمود الشعب الفلسطيني وبتمسكه بأرضه وحقوقه ومقدساته وبموروثه الحضاري والتاريخي والثقافي، خلف قيادته الشرعية منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.



وفي نهاية اللقاء، قال الشيوخي: إنه سيقوم بعمل الترتيب اللازم مع الجهات الفلسطينية الرسمية والأهلية؛ لانجاح تنظيم عقد المؤتمر 23 لاتحاد الآثاريين العرب في دولة فلسطين.









رام الله - دنيا الوطنوافق أمين عام الاتحاد العام للآثاريين العرب، الدكتور محمد الكحلاوي، على عقد المؤتمر 23 لاتحاد الآثاريين العرب في دولة فلسطين خلال العام الجاري.