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قرقاش: السودان مُصمم على بناء نظام عصري

قرقاش: السودان مُصمم على بناء نظام عصري
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
رام الله - دنيا الوطن
نشر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تغريدة على (تويتر)، اليوم الخميس، أبدى فيها تفاؤله بأن السودانيين، سيتمكنون من بناء دولة (عصرية) بعد حقبة اتسمت بـ"الفشل".

وكتب قرقاش وفق (روسيا اليوم): "من انطباعاتي خلال زيارتي للخرطوم، أن حقبة البشير والإخوان المسلمين، تركت وراءها فشلاً ذريعاً في إدارة الدولة، وتوفير الاستقرار والازدهار".

وأضاف "السودانيون يواجهون اليوم تراكمات فشل التنظير الإيديولوجي، ومصممون على بناء نظام عصري، ينتشل بلدهم من سنواته العجاف".

ووصل قرقاش، الاثنين المنصرم، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة استمرت يومين، التقى خلالها عدداً من كبار المسؤولين والوزراء.

وكانت الإمارات أعربت في وقت سابق عن دعمها للسلطات السودانية الجديدة بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير عن الحكم في أبريل الماضي، مثمنة مشاركة القوات السودانية ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

وزيارة قرقاش هذه هي الأولى إلى الخرطوم، وتأتي بعد زيارة قام بها رئيس الأركان في الإمارات، حمد محمد ثاني الرميثي، في ديسمبر الماضي، بحث خلالها مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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