رأفت يُدين إعلان بينت إنشاء محميات بالضفة ويدعو لوقف العلاقات

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت

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رام الله - دنيا الوطن

دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت، إعلان وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينت عزمه إنشاء (7) محميات طبيعية في الضفة الغربية، وتوسيع (12) محمية أخرى.



واعتبر في تصريح له، اليوم الخميس، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذا الإعلان تأكيد على أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، ماضيةً في إجراءاتها بضم معظم أراضي الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في عموم أنحاء الضفة الغربية.



وأشار رأفت إلى أن القيادة والشعب الفلسطيني، سيتصدى لكل هذه القرارات الإسرائيلية، داعياً إلى المباشرة الفورية بوقف العمل بالاتفاقيات الفلسطينية- الإسرائيلية، ووقف كل أشكال العلاقات مع إسرائيل، عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي.



وأكد على أهمية التوجه فوراً إلى مجلس الأمن الدولي، من أجل إدانة ورفض هذه القرارات الإسرائيلية، وقال: "في حال استخدام أمريكا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، يجب التوجه فوراً لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة، للانعقاد تحت بند "متحدون من أجل السلام "لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بما في ذلك تعليق عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة".



وأكد أنه سيتم التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل فتح تحقيق فوري، بشأن إجراءات إسرائيل الهادفة لضم الضفة الغربية، وخرقها للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.



وفي نهاية تصريحه، دعا رأفت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف؛ للانعقاد فوراً لإدانة ورفض الإجراءات الإسرائيلية بالضم، ومحاسبة إسرائيل وفرض عقوبات عليها.