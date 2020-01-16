شؤون فلسطينية

"الضمير": الاحتلال يجعل من معبر بيت حانون مصيدة ومكاناً للابتزاز والمساومة

"الضمير": الاحتلال يجعل من معبر بيت حانون مصيدة ومكاناً للابتزاز والمساومة
معبر بيت حانون/إيرز
رام الله - دنيا الوطن
قالت مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان، اليوم الخميس: إنها تنظر بخطورة بالغة، لتقييد حركة وتنقل المواطنين، وتستنكر الاعتقالات المستمرة على حاجز بيت حانون/ إيرز في ظل استمرار معاناة المواطنين من سكان قطاع غزة، وتفاقم معاناتهم من خلال القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل للمواطنين.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى المؤسسة، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت يوم أمس الموافق 15/1/2020، المواطن صلاح عبد المالك عيد القرا (38 عاماً) من سكان قطاع غزة، عندما توجه إلى معبر بيت حانون، بغرض مقابلة المخابرات الإسرائيلية، التي قامت باحتجازه واقتادته إلى مركز توقيف، وعليه أبلغت سلطات الاحتلال الارتباط العسكري الفلسطيني، أنها اعتقلت القرا في اليوم نفسه.

وكذلك اعتقلت السلطات الإسرائيلية بتاريخ 14/ 1/2020، المواطن وليد مصطفى ديب سالم (43 عاماً) من سكان مدينة غزة، أثناء مروره على معبر بيت حانون؛ للسفر لجسر الأردن.

وتشير المعلومات التي رصدتها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت خلال العام 2019، (13 مواطناً) على معبر بيت حانون/ إيرز، أثناء تنقلهم من وإلى قطاع غزة، وبعد إجرائهم المقابلات بهدف السماح لهم بالمرور، مما يؤكد بأن سلطات الاحتلال، جعلت من معبر بيت حانون مصيدة للاعتقال، ومكاناً للابتزاز والمساومة والضغط على المواطنين، ولاسيما أصحاب الحالات الإنسانية، كالمرضى والطلاب، وحالات جمع الشمل للعائلات.

وعبرت مؤسسة (الضمير) في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن استنكارها للاعتقالات التعسفية، والقيود المفروضة على قطاع غزة، واستمرار حرمان سكانه من حقوقهم الأساسية، ولا سيما حقهم في التنقل والحركة، والذي يشكل مساساً بمجموعة من حقوق الإنسان وعليه:

طالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين القرا وسالم، ووقف الاعتقالات التعسفية والقيود المفروضة على سكان قطاع غزة، كما وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل؛ لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق المدنيين الفلسطينيين، والتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة،  وكذلك تطالب بضرورة ضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة من وإلى قطاع غزة.

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