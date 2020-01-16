الهيئة الإسلامية المسيحية: إصدار كتيب حول الحفريات الإسرائيلية في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، وبالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، كتيباً حول الحفريات الإسرائيلية، بعنوان "بحث عن أوهام تؤسس لمدينة يهودية".



وأوضحت الهيئة، أن الكتيب الذي يحمل عنوان الحفريات الإسرائيلية، تناول ما تقوم به سلطات الاحتلال من أعمال عدة للسيطرة على القدس، وعلى أكثر من محور، وبوسائل شتى، من حيث القرارات الدولية، وسن القوانين الداخلية، والتغيير الديمغرافي والجغرافي، وفرض الأمر الواقع على مدينة القدس.



وأضافت، أن الكتيب، يحاول إيجاد دليل أو بقايا دليل على الأرض والهيكلين الأول والثاني، تركزت الحفريات التهويدية الإسرائيلية حول المسجد الأقصى من الجهة الغربية، والجوار القريب الجنوبي، أو ما تسمى بلدة سلوان.