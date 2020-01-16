شؤون فلسطينية

"دنيا الوطن" تستنكر الاعتداء على الزميلين عوض والمصري

"دنيا الوطن" تستنكر الاعتداء على الزميلين عوض والمصري
رام الله - دنيا الوطن
تُعبّر "دنيا الوطن" عن استنكارها، للاعتداء الذي تعرض له الزميلان مراسل "دنيا الوطن" محمد عوض ومحمد المصري، من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية، التابع للسلطة الفلسطينية، في معبر بيت حانون/ إيرز.

وترى "دنيا الوطن"، أن الاعتداء، الذي تعرض له الزميلان عوض والمصري، يُمثل اعتداءً على حرية الصحافة والصحفيين، وإعاقة لأداء مهامهم الوطنية.

وتُطالب "دنيا الوطن" بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة الاعتداء على الزميلين، والذي تم خلاله احتجاز الزميل عوض، الذي كان في مهمة رسمية لـ "دنيا الوطن" واحتجاز هاتفه الشخصي، ومنعه من أي تغطية بالمعبر، حتى إشعار آخر.

وتُطالب "دنيا الوطن" نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بموقف فاعل، تجاه قضية الاعتداء على الزميلين، بما يرقى لمستوى الحدث. 

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