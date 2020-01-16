روحي فتوح يتسلم مهامه رئيساً لدائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير

روحي فتوح

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رام الله - دنيا الوطن

استلم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، اليوم، مهامه كرئيس لدائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير، بتكليف من الرئيس محمود عباس، خلفاً للدكتور نبيل شعث.



وخلال مراسم الاستلام والتسليم، شدّد فتوح على أهمية دور الجاليات الفلسطينية في شتى أنحاء العالم، وعلى أهمية الدور الذي يقدمونه لدولة فلسطين في كل أماكن تواجدهم.



كما وشكر فتوح، الدكتور نبيل شعث على جهوده، التي قدمها خلال فترة تسلمه للدائرة، ودوره في توحيد الجاليات.



وبدوره، بارك شعث، لفتوح على هذه الثقة التي أولاها له الرئيس، وتمنى له كل التوفيق والتقدم والنجاح، لما فيه مصلحة لدولة فلسطين.