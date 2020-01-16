خطوة مفاجئة: إسرائيل تمنع بعثاتها الطلابية من زيارة إثيوبيا





وقالت وزارة التربية الإسرائيلية: "تقرر عدم إرسال بعثات طلابية إلى إثيوبيا في هذه المرحلة، بعد توجيهات الجهات الأمنية، وتحذيرات من السفر من جانب وزارة الخارجية"، مضيفة أنه سيتم إجراء تقييم آخر للأوضاع في الأيام المقبلة.





وفي آب/ أغسطس من العام 2018، عُثر على جثمان الطالبة الإسرائيلية المفقودة آية نعامنة (21 عاماً) في صحراء إثيوبية، حيث كانت ضمن بعثة طُلابية.





وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن آية توفيت على الأرجح نتيجة سقوط، بعد انفصالها عن مجموعتها خلال جولة.



والعلاقات بين إثيوبيا وإسرائيل ممتازة، حيث زار رئيس الحكومة آبي أحمد، إسرائيل مؤخراً، لكن الأمن الإسرائيلي يرجّح إمكانية وجود خلايا تابعة لتنظيم "الشباب" الصومالي الموالي للقاعدة في إثيوبيا.





وقالت هيئة مكافحة الإرهاب الخاضعة لرئاسة الحكومة الإسرائيلية: "إن هناك تهديداً محتملاً ومستمراً، لإلحاق الأذى بالإسرائيليين، الذين يعيشون في المقاطعة الصومالية شرق إثيوبيا، والحدود مع جيبوتي"، محذرة من أن "الإرهاب قد يمتد إلى عمق إثيوبيا".





واستندت إسرائيل في ذلك على إحباط الأمن الإثيوبي في نيسان/إبريل 2019، للعديد من الهجمات في عمق إثيوبيا، لا سيما العاصمة أديس أبابا.

رام الله - دنيا الوطنحظرت إسرائيل على بعثاتها الطلابية زيارة إثيوبيا، بناء على تقرير أمني عبّر عن خشيته من تهديد مُحتمل في القارة الأفريقية، وتم تعليق العشرات من الرحلات، التي كان من المقرر، أن تخرج العام الجاري إلى حيز التنفيذ.