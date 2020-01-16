الاحتلال يُصدر 110 أوامر اعتقال إداري بحقّ أسرى خلال ديسمبر

الرقم الاسم مدة الأمر نوع الامر 1 زيد عبد الناصر عيسى دعيسات 3 شهور جديد 2 طالب رسلان طالب عبوة 6 شهور تجديد 3 حسن ياسر حسن كراجة 4 شهور جديد 4 رامي زيدان خليل 4 شهور تجديد 5 عدنان محمد حسين 4 شهور تجديد 6 فيصل حسن شاهر عروج 3 شهور تجديد 7 احمد خضرعبد الوهاب خروب 3 شهور تجديد 8 احمد وائل خليل 6 شهور تجديد 9 ابراهيم محمد حسين ابو العيش 4 شهور تجديد 10 احمد سليمان موسى قطامش 3 شهور جديد 11 اسماعيل احمد محمد حوامدة 4 شهور جديد 12 محمد نايف محمد عبد الرحمن 4 شهور جديد 13 اكرم علي عثمان سلمة 4 شهور جديد 14 محمد عزام محمد عصافرة 4 شهور تجديد 15 يوسف عبد العزيز عبد الرسول 4 شهور تجديد 16 ناصر زيدان محمد الجدع 6 شهور تجديد 17 احمد نصري رشيد صبارنة 4 شهور تجديد 18 عيسى فؤاد محمد عابد 4 شهور جديد 19 محمد نضال محمد صبح 4 شهور تجديد

رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 110 أوامر اعتقال إداري، بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين شهرين وستة شهور، قابلة للتجديد عدّة مرات، وذلك خلال كانون الأول/ ديسمبر المنصرم.وأوضح محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن من بين الأوامر الصادرة أمرين صدرا بحقّ الأسيرتين شذا حسن، وبشرى الطويل من رام الله، مضيفاً: أن من بين الأوامر الصّادرة (58) أمراً، صدرت بحقّ أسرى، اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.يذكر، أن الأسرى الذين صدرت بحقهم الأوامر هم: