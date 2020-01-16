شؤون فلسطينية

الاحتلال يُصدر 110 أوامر اعتقال إداري بحقّ أسرى خلال ديسمبر

الاحتلال يُصدر 110 أوامر اعتقال إداري بحقّ أسرى خلال ديسمبر
أسرى في سجون الاحتلال - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 110 أوامر اعتقال إداري، بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين شهرين وستة شهور، قابلة للتجديد عدّة مرات، وذلك خلال كانون الأول/ ديسمبر المنصرم.

وأوضح محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن من بين الأوامر الصادرة أمرين صدرا بحقّ الأسيرتين شذا حسن، وبشرى الطويل من رام الله، مضيفاً: أن من بين الأوامر الصّادرة (58) أمراً، صدرت بحقّ أسرى، اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

يذكر، أن الأسرى الذين صدرت بحقهم الأوامر هم:

الرقمالاسممدة الأمرنوع الامر
1زيد عبد الناصر عيسى دعيسات3 شهورجديد
2طالب رسلان طالب عبوة6 شهورتجديد
3حسن ياسر حسن كراجة4 شهورجديد
4رامي زيدان خليل4 شهورتجديد
5عدنان محمد حسين4 شهورتجديد
6فيصل حسن شاهر عروج3 شهورتجديد
7احمد خضرعبد الوهاب خروب3 شهورتجديد
8احمد وائل خليل6 شهورتجديد
9ابراهيم محمد حسين ابو العيش4 شهورتجديد
10احمد سليمان موسى قطامش3 شهورجديد
11اسماعيل احمد محمد حوامدة4 شهورجديد
12محمد نايف محمد عبد الرحمن4 شهورجديد
13اكرم علي عثمان سلمة4 شهورجديد
14محمد عزام محمد عصافرة4 شهورتجديد
15يوسف عبد العزيز عبد الرسول4 شهورتجديد
16ناصر زيدان محمد الجدع6 شهورتجديد
17احمد نصري رشيد صبارنة4 شهورتجديد
18عيسى فؤاد محمد عابد4 شهورجديد
19محمد نضال محمد صبح4 شهورتجديد

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