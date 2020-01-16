الاحتلال يُصدر 110 أوامر اعتقال إداري بحقّ أسرى خلال ديسمبر
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 110 أوامر اعتقال إداري، بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين شهرين وستة شهور، قابلة للتجديد عدّة مرات، وذلك خلال كانون الأول/ ديسمبر المنصرم.
وأوضح محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن من بين الأوامر الصادرة أمرين صدرا بحقّ الأسيرتين شذا حسن، وبشرى الطويل من رام الله، مضيفاً: أن من بين الأوامر الصّادرة (58) أمراً، صدرت بحقّ أسرى، اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.
يذكر، أن الأسرى الذين صدرت بحقهم الأوامر هم:
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 110 أوامر اعتقال إداري، بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين شهرين وستة شهور، قابلة للتجديد عدّة مرات، وذلك خلال كانون الأول/ ديسمبر المنصرم.
وأوضح محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن من بين الأوامر الصادرة أمرين صدرا بحقّ الأسيرتين شذا حسن، وبشرى الطويل من رام الله، مضيفاً: أن من بين الأوامر الصّادرة (58) أمراً، صدرت بحقّ أسرى، اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.
يذكر، أن الأسرى الذين صدرت بحقهم الأوامر هم:
|الرقم
|الاسم
|مدة الأمر
|نوع الامر
|1
|زيد عبد الناصر عيسى دعيسات
|3 شهور
|جديد
|2
|طالب رسلان طالب عبوة
|6 شهور
|تجديد
|3
|حسن ياسر حسن كراجة
|4 شهور
|جديد
|4
|رامي زيدان خليل
|4 شهور
|تجديد
|5
|عدنان محمد حسين
|4 شهور
|تجديد
|6
|فيصل حسن شاهر عروج
|3 شهور
|تجديد
|7
|احمد خضرعبد الوهاب خروب
|3 شهور
|تجديد
|8
|احمد وائل خليل
|6 شهور
|تجديد
|9
|ابراهيم محمد حسين ابو العيش
|4 شهور
|تجديد
|10
|احمد سليمان موسى قطامش
|3 شهور
|جديد
|11
|اسماعيل احمد محمد حوامدة
|4 شهور
|جديد
|12
|محمد نايف محمد عبد الرحمن
|4 شهور
|جديد
|13
|اكرم علي عثمان سلمة
|4 شهور
|جديد
|14
|محمد عزام محمد عصافرة
|4 شهور
|تجديد
|15
|يوسف عبد العزيز عبد الرسول
|4 شهور
|تجديد
|16
|ناصر زيدان محمد الجدع
|6 شهور
|تجديد
|17
|احمد نصري رشيد صبارنة
|4 شهور
|تجديد
|18
|عيسى فؤاد محمد عابد
|4 شهور
|جديد
|19
|محمد نضال محمد صبح
|4 شهور
|تجديد
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