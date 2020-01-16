هل رُفع الحظر الفلسطيني عن استيراد العجول من إسرائيل؟

نفى مصدر في الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، ما يجري تداوله في الإعلام الإسرائيلي، حول إعادة الحكومة، استيراد العجول من إسرائيل.



وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ "دنيا الوطن: "لا إعادة لاستيراد العجول من إسرائيل، ولكن بعض التجار، كانوا اشتروا العجول سابقاً، وبقيت في الجحز (الكرنتينا) الإسرائيلية، والتي يتم إدخالها خلال هذا الشهر، بعد أن تم الإفراج عنها".



يذكر، أن موقع (واللاه) الإسرائيلي، قال: إنه بعد جهد كبير، وتنسيق بين مكتب المنسق، ومكاتب الارتباط التابعة للسلطة، تمت إزالة مقاطعة السلطة الفلسطينية لاستيراد العجول من إسرائيل.





وأضاف الموقع: "‏السلطة أقدمت على العودة إلى شراء العجول من إسرائيل، لإظهار أن الأزمة قد انتهت، وتم رفع المقاطعة"، مشيراً إلى أن نسبة استيراد العجول زادت.





وتابع الموقع: "دخل أكثر من 13000 عجل من مزارع مربي الماشية الإسرائيليين إلى الأراضي الفلسطينية في الشهر الماضي، ونلاحظ أن متوسط الاستيراد ما قبل الأزمة كان 10000 عجل في الشهر، مما يعني أنه ليس فقط حل الأزمة وإزالتها، ولكن هناك زيادة في عدد العجول".

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال