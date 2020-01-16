شؤون فلسطينية

(حماس) تُعقّب على قرار صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المقطوعة رواتبهم

(حماس) تُعقّب على قرار صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المقطوعة رواتبهم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عقب المتحدث باسم حركة (حماس) فوزي برهوم، على صرف وزارة المالية في غزة، مخصصات ذوي الشهداء، والجرحى، والأسرى، والأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، من الضفة الغربية.

وإعتبر برهوم، وفق وكالة (الرأي) الحكومية، بأن صرف الرواتب، يعكس حجم الوفاء والواجب الوطني والقيمي، الذي يؤديه القطاع الحكومي، بغزة، تجاه عناوين ورموز الشعب الفلسطيني. 

وأعلنت وزارة المالية، بغزة، وبالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الخميس الموافق 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى، والأسرى المحررين، الذين قُطعت رواتبهم.

وأفادت وزارة المالية، أن الصرف، سيكون يوم الأحد الموافق 19 كانون الثاني/ يناير الجاري في كافة فروع بنك البريد.

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