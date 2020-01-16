مستشارة لرئيس البرلمان الروسي: الحزب الحاكم يُقر ترشيح ميشوستين لرئاسة الوزراء

ميخائيل ميشوستين المرشح لرئاسة الوزراء في روسيا

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رام الله - دنيا الوطن

قالت أنستاسيا كاشيفاروفا، مستشارة رئيس البرلمان الروسي، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الحزب الحاكم في البلاد، وهو حزب روسيا المتحدة، وافق بالإجماع، يوم الخميس، على ترشيح ميخائيل ميشوستين، رئيساً للوزراء قبل تصويت رسمي في البرلمان.



وبحسب (رويترز) من المتوقع، أن يصوت مجلس النواب الروسي (الدوما) على ترشيح ميشوستين يوم الخميس، ويحظى حزب روسيا المتحدة بأغلبية في الدوما.



واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، تعديلات دستورية، من شأنها أن تتيح له تمديد قبضته على السلطة، بعد ترك الرئاسة، واختار ميشوستين رئيساً جديداً للوزراء بعد استقالة ديمتري ميدفيديف وحكومته.