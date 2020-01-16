شؤون فلسطينية

قيادي بـ"حماس": المعركة في الأقصى معركة وجود ويجب تلبية دعوات النفير

قيادي بـ"حماس": المعركة في الأقصى معركة وجود ويجب تلبية دعوات النفير
قوات الاحتلال في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة (حماس) أحمد عطون، أن المعركة في المسجد الأقصى بشكل خاص ومدينة القدس بشكل عام، هي معركة وجود، مشددًا على وجوب تلبية دعوات النفير إلى المسجد الأقصى؛ لإحباط مخططات الاحتلال بتهويده والسيطرة عليه.

وقال في تصريحات صحفية: إن "الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتفريغ المسجد الأقصى من الوجود الفلسطيني والإسلامي، ويقوم بمخططات كبيرة في سبيل الوصول لذلك".

وأوضح أن مساعي الاحتلال في سبيل تهويد الأقصى كثيرة ومنها: ملاحقة المرابطين والمصلين واعتقالهم وإبعادهم، ومحاولة إغلاق باب الرحمة، والضلوع بأدوار لم تكن لهم كترميم أسوار المسجد، إضافة للاقتحامات المستمرة، وإغلاق المحلات والاستيلاء على العقارات في محيط الأقصى، وأرجاء القدس.

وبيّن بأنه وأمام هذه المخططات الاحتلالية المتسارعة، فإن "الصورة في عالمنا العربي والإسلامي والواقع الفلسطيني تجاه المسجد الأقصى والقدس، ضبابية ولا توجد إجراءات ملموسة للدفاع عنه، ولا يتم رصد ميزانيات لمواجهة هذه المخططات".

وحول دعوات النفير العام، وحملة صلاة الفجر في الأقصى، أشاد عطون بالدور الذي يلعبه المقدسيون في الدفاع عن المدينة والمسجد، وقال: إنهم "رأس الحربة وأثبتوا في كل مواجهة أنهم أهل لمهمة حماية الأقصى، لكن هل يجوز تركهم وحدهم في هذه المواجهة؟".

وأضاف: "إذا خسرنا المسجد الأقصى فلا قيمة لوجودنا، وهذا يدعو للتساؤل أين الدعم والإسناد للمقدسيين من قبل عالمنا العربي والإسلامي والفلسطيني؟ هل القدس والمسجد الأقصى أولوية لدى القيادات والمؤسسات والأوساط الشعبية الفلسطينية؟ ومحملاً الجميع المسؤولية، ختم عطون بالقول: "دعوات النفير نداء مفتوح للجميع للمشاركة في هذا الوجب، التاريخ لن يُعفي أحداً، ويجب توحيد الجهود؛ لتأخير مساعي الاحتلال ومخططاته في القدس والأقصى".

وكانت حركة حماس، قد دعت أبناء شعبنا إلى النفير والحشد في الحضور الدائم والصلاة والرباط في الأقصى والإبراهيمي، وصلاة الفجر يوم الجمعة المقبل 17-1-2020.

وأكد القيادي في حماس بمدينة الخليل، الشيخ نايف الرجوب، أمس، على ضرورة الاستجابة لحملة الفجر العظيم، والتواجد للصلاة في كل المقدسات الإسلامية، وتحديداً المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل؛ لأن المقدسات مستهدفة بشكل كبير ومستمر من قبل الاحتلال.

أخبار ذات صلة

روحي فتوح يتسلم مهامه رئيساً لدائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير

روحي فتوح يتسلم مهامه رئيساً لدائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير

(حماس) تُعقّب على قرار صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المقطوعة رواتبهم

(حماس) تُعقّب على قرار صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المقطوعة رواتبهم

مجدلاني يُؤكد على أولوية القدس في الخدمات التي تُقدمها &#34;التنمية&#34;

مجدلاني يُؤكد على أولوية القدس في الخدمات التي تُقدمها "التنمية"

اتحادا المزارعين الفلسطينيين والفلاحين يطالبون الحكومة بحماية الأغوار

اتحادا المزارعين الفلسطينيين والفلاحين يطالبون الحكومة بحماية الأغوار

&#34;الديمقراطية&#34;: محميات بينت خطوة إضافية على طريق الضم والمطلوب استراتيجية للمجابهة الشاملة

"الديمقراطية": محميات بينت خطوة إضافية على طريق الضم والمطلوب استراتيجية للمجابهة الشاملة

دغلس: مناطق جنوب نابلس تتصدي وتواجه هجمات المستوطنين

دغلس: مناطق جنوب نابلس تتصدي وتواجه هجمات المستوطنين

عدالة الأتيرة: سياسة الاحتلال تهدف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات

عدالة الأتيرة: سياسة الاحتلال تهدف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات

وزارة العمل: ضبط 65 سمساراً للتصاريح من مختلف محافظات الوطن

وزارة العمل: ضبط 65 سمساراً للتصاريح من مختلف محافظات الوطن

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

قيادي بـ&#34;حماس&#34;: المعركة في الأقصى معركة وجود ويجب تلبية دعوات النفير

قيادي بـ"حماس": المعركة في الأقصى معركة وجود ويجب تلبية دعوات النفير

مجدلاني يُؤكد على أولوية القدس في الخدمات التي تُقدمها &#34;التنمية&#34;

مجدلاني يُؤكد على أولوية القدس في الخدمات التي تُقدمها "التنمية"

اتحادا المزارعين الفلسطينيين والفلاحين يطالبون الحكومة بحماية الأغوار

اتحادا المزارعين الفلسطينيين والفلاحين يطالبون الحكومة بحماية الأغوار

&#34;الديمقراطية&#34;: محميات بينت خطوة إضافية على طريق الضم والمطلوب استراتيجية للمجابهة الشاملة

"الديمقراطية": محميات بينت خطوة إضافية على طريق الضم والمطلوب استراتيجية للمجابهة الشاملة

دغلس: مناطق جنوب نابلس تتصدي وتواجه هجمات المستوطنين

دغلس: مناطق جنوب نابلس تتصدي وتواجه هجمات المستوطنين

عدالة الأتيرة: سياسة الاحتلال تهدف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات

عدالة الأتيرة: سياسة الاحتلال تهدف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات

وزارة العمل: ضبط 65 سمساراً للتصاريح من مختلف محافظات الوطن

وزارة العمل: ضبط 65 سمساراً للتصاريح من مختلف محافظات الوطن

عمار حجازي: فلسطين أبرزت دورها الحضاري خلال تسلمها لمجموعة 77 والصين

عمار حجازي: فلسطين أبرزت دورها الحضاري خلال تسلمها لمجموعة 77 والصين

منوعات

شاب 32 عامًا يدعي أنه ابن النجمة إيشواريا راي

شاب 32 عامًا يدعي أنه ابن النجمة إيشواريا راي

هل هذه الصورة دليل ارتباط الفنان عبدالمنعم عمايري بدانا الحلبي؟

هل هذه الصورة دليل ارتباط الفنان عبدالمنعم عمايري بدانا الحلبي؟

سارة نخلة تهاجم نانسي عجرم: &#34;بتمثل البراءة وجوزها قاتل&#34;

سارة نخلة تهاجم نانسي عجرم: "بتمثل البراءة وجوزها قاتل"

الطب الشرعي السوري يتدخل في قضية نانسي عجرم

الطب الشرعي السوري يتدخل في قضية نانسي عجرم

شاهد: مذيع بشبكة الـ &#34;بي بي سي&#34; يتعرض لموقف محرج على الهواء

شاهد: مذيع بشبكة الـ "بي بي سي" يتعرض لموقف محرج على الهواء

أول تعليق من محامي زوج &#34;نانسي عجرم&#34; بعد اتهام موكله بالقتل العمد

أول تعليق من محامي زوج "نانسي عجرم" بعد اتهام موكله بالقتل العمد

تغيير يصدم الجمهور في ملامح &#34;رولا سعد&#34; في أخر ظهور لها

تغيير يصدم الجمهور في ملامح "رولا سعد" في أخر ظهور لها

الزكام يُحرج راشد الماجد على المسرح.. هكذا عالجه بالشماغ

الزكام يُحرج راشد الماجد على المسرح.. هكذا عالجه بالشماغ

ابتزاز الملياردير أبو هشيمة طليق هيفاء وهبي بمكالمة فاضحة مع امرأة مجهولة

ابتزاز الملياردير أبو هشيمة طليق هيفاء وهبي بمكالمة فاضحة مع امرأة مجهولة

مريم حسين تثير الجدل بتعليقها عن محمد رمضان بعد لقائهما في دبي

مريم حسين تثير الجدل بتعليقها عن محمد رمضان بعد لقائهما في دبي

عربي

مصر وإثيوبيا والسودان يضعون اللمسات الأخيرة لاتفاق سد النهضة هذا الشهر

مصر وإثيوبيا والسودان يضعون اللمسات الأخيرة لاتفاق سد النهضة هذا الشهر

تفاصيل تُنشر لأول مرة.. هل كان صهر عبد الناصر عميلاً للموساد الإسرائيلي؟

تفاصيل تُنشر لأول مرة.. هل كان صهر عبد الناصر عميلاً للموساد الإسرائيلي؟

لمحاربة (تنظيم الدولة).. أميركا تستأنف عملياتها في العراق

لمحاربة (تنظيم الدولة).. أميركا تستأنف عملياتها في العراق

شاهد: عشرات الإصابات والاعتقالات بمواجهات ليلية في لبنان

شاهد: عشرات الإصابات والاعتقالات بمواجهات ليلية في لبنان