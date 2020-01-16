شؤون فلسطينية

مجدلاني يُؤكد على أولوية القدس في الخدمات التي تُقدمها "التنمية"

مجدلاني يُؤكد على أولوية القدس في الخدمات التي تُقدمها "التنمية"
رام الله - دنيا الوطن
استهل وزير التنمية الاجتماعية، الدكتور أحمد مجدلاني، جولة قام بها والوفد المرافق، لمؤسسات مقدسية، بالتقاء محافظ القدس عدنان غيث، الذي وضعه بصورة المشهد المقدسي، وحجم الهجمة الإسرائيلية غيرالمسبوقة، التي يتعرض لها أبناء العاصمة المحتلة والضغوطات والملاحقة اليومية، والإجراءات التعسفية بحق المقدسيين المستهدفين بالدرجة الأولى، بهدف تهويد المدينة.

ودعا غيث وزارة التنمية الاجتماعية إلى رؤية أكثر شمولية تجاه المقدسيين، وتوسيع دائرة الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتعديل المعايير، بحيث تشمل كافة الفئات في المدينة المقدسة، مثمناً التعاون والشراكة ما بين الجانبين؛ لاستفادة العائلات المستورة عن طريق المنح والمساعدات والمشاريع التي تمس حياة المواطن المقدسي اليومية.

من جانبه، أكد مجدلاني عن أولوية محافظة القدس في الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتسخير كافة الإمكانيات من أجل توفير مقومات الصمود، وذلك من خلال برامج مختلفة من أبرزها برنامج التمكين الاقتصادي، وتقديم قروض صغيرة ميسرة للأسر المحتاجة؛ لإنشاء مشاريع صغيرة تمكن المواطن من توفير احتياجاته وأسرته، وتعزز من صموده بوجه الإجراءات الإسرائيلية التعسفية، معلناً عن مفاوضات تجري مع البنك الإسلامي للتنمية لدعم مثل هذه البرامج، إضافة إلى إعلان مرتقب لاتفاق مع المؤسسة العربية الأوروبية، وبالتعاون مع محافظة القدس لدعم ترميم منازل مقدسيين، بحيث تكون صالحة للسكن وتعزيز النمو الديمغرافي في المدينة المقدسة.

وأوضح عن توجه لوزارته بتعديل المعاير الحالية المعمول بها؛ لتشمل أكبر عدد ممكن من المقدسيين، خاصة داخل جدار الفصل العنصري وبشراكة وتكاملية ما بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني.

من ناحيته، أشار مدير وزارة التنمية الاجتماعية في القدس، عامر أبو مقدم إلى أهمية زيادة معيار المساعدات للقضايا داخل القدس، منوهاً إلى قضية التأمين الصحي، وأهمية منحه للقضايا الاجتماعية والصعوبات التي تواجهها المديرية تجاه هذا البرنامج من حيث المعايير وشروط القبول، لافتاً إلى موضوع المعادلة في قبول ورفض الفئات، وما تواجهه المديرية من مشاكل نتيجة هذه المعادلة.

وأضاف: أن التوجه نحو الخدمات والتركيز عليها من خلال إدارة الحالة هي من أفضل التوجيهات للوزارة في سبيل خدمة وتغطية احتياجات الأسر، مشيراً إلى مشروع الخبز المقدم في القدس، والذي يغطي ما يقارب الـ 3000 أسرة.

أخبار ذات صلة

روحي فتوح يتسلم مهامه رئيساً لدائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير

روحي فتوح يتسلم مهامه رئيساً لدائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير

(حماس) تُعقّب على قرار صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المقطوعة رواتبهم

(حماس) تُعقّب على قرار صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المقطوعة رواتبهم

قيادي بـ&#34;حماس&#34;: المعركة في الأقصى معركة وجود ويجب تلبية دعوات النفير

قيادي بـ"حماس": المعركة في الأقصى معركة وجود ويجب تلبية دعوات النفير

اتحادا المزارعين الفلسطينيين والفلاحين يطالبون الحكومة بحماية الأغوار

اتحادا المزارعين الفلسطينيين والفلاحين يطالبون الحكومة بحماية الأغوار

&#34;الديمقراطية&#34;: محميات بينت خطوة إضافية على طريق الضم والمطلوب استراتيجية للمجابهة الشاملة

"الديمقراطية": محميات بينت خطوة إضافية على طريق الضم والمطلوب استراتيجية للمجابهة الشاملة

دغلس: مناطق جنوب نابلس تتصدي وتواجه هجمات المستوطنين

دغلس: مناطق جنوب نابلس تتصدي وتواجه هجمات المستوطنين

عدالة الأتيرة: سياسة الاحتلال تهدف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات

عدالة الأتيرة: سياسة الاحتلال تهدف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات

وزارة العمل: ضبط 65 سمساراً للتصاريح من مختلف محافظات الوطن

وزارة العمل: ضبط 65 سمساراً للتصاريح من مختلف محافظات الوطن

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

قيادي بـ&#34;حماس&#34;: المعركة في الأقصى معركة وجود ويجب تلبية دعوات النفير

قيادي بـ"حماس": المعركة في الأقصى معركة وجود ويجب تلبية دعوات النفير

مجدلاني يُؤكد على أولوية القدس في الخدمات التي تُقدمها &#34;التنمية&#34;

مجدلاني يُؤكد على أولوية القدس في الخدمات التي تُقدمها "التنمية"

اتحادا المزارعين الفلسطينيين والفلاحين يطالبون الحكومة بحماية الأغوار

اتحادا المزارعين الفلسطينيين والفلاحين يطالبون الحكومة بحماية الأغوار

&#34;الديمقراطية&#34;: محميات بينت خطوة إضافية على طريق الضم والمطلوب استراتيجية للمجابهة الشاملة

"الديمقراطية": محميات بينت خطوة إضافية على طريق الضم والمطلوب استراتيجية للمجابهة الشاملة

دغلس: مناطق جنوب نابلس تتصدي وتواجه هجمات المستوطنين

دغلس: مناطق جنوب نابلس تتصدي وتواجه هجمات المستوطنين

عدالة الأتيرة: سياسة الاحتلال تهدف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات

عدالة الأتيرة: سياسة الاحتلال تهدف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات

وزارة العمل: ضبط 65 سمساراً للتصاريح من مختلف محافظات الوطن

وزارة العمل: ضبط 65 سمساراً للتصاريح من مختلف محافظات الوطن

عمار حجازي: فلسطين أبرزت دورها الحضاري خلال تسلمها لمجموعة 77 والصين

عمار حجازي: فلسطين أبرزت دورها الحضاري خلال تسلمها لمجموعة 77 والصين

منوعات

شاب 32 عامًا يدعي أنه ابن النجمة إيشواريا راي

شاب 32 عامًا يدعي أنه ابن النجمة إيشواريا راي

هل هذه الصورة دليل ارتباط الفنان عبدالمنعم عمايري بدانا الحلبي؟

هل هذه الصورة دليل ارتباط الفنان عبدالمنعم عمايري بدانا الحلبي؟

سارة نخلة تهاجم نانسي عجرم: &#34;بتمثل البراءة وجوزها قاتل&#34;

سارة نخلة تهاجم نانسي عجرم: "بتمثل البراءة وجوزها قاتل"

الطب الشرعي السوري يتدخل في قضية نانسي عجرم

الطب الشرعي السوري يتدخل في قضية نانسي عجرم

شاهد: مذيع بشبكة الـ &#34;بي بي سي&#34; يتعرض لموقف محرج على الهواء

شاهد: مذيع بشبكة الـ "بي بي سي" يتعرض لموقف محرج على الهواء

أول تعليق من محامي زوج &#34;نانسي عجرم&#34; بعد اتهام موكله بالقتل العمد

أول تعليق من محامي زوج "نانسي عجرم" بعد اتهام موكله بالقتل العمد

تغيير يصدم الجمهور في ملامح &#34;رولا سعد&#34; في أخر ظهور لها

تغيير يصدم الجمهور في ملامح "رولا سعد" في أخر ظهور لها

الزكام يُحرج راشد الماجد على المسرح.. هكذا عالجه بالشماغ

الزكام يُحرج راشد الماجد على المسرح.. هكذا عالجه بالشماغ

ابتزاز الملياردير أبو هشيمة طليق هيفاء وهبي بمكالمة فاضحة مع امرأة مجهولة

ابتزاز الملياردير أبو هشيمة طليق هيفاء وهبي بمكالمة فاضحة مع امرأة مجهولة

مريم حسين تثير الجدل بتعليقها عن محمد رمضان بعد لقائهما في دبي

مريم حسين تثير الجدل بتعليقها عن محمد رمضان بعد لقائهما في دبي

عربي

مصر وإثيوبيا والسودان يضعون اللمسات الأخيرة لاتفاق سد النهضة هذا الشهر

مصر وإثيوبيا والسودان يضعون اللمسات الأخيرة لاتفاق سد النهضة هذا الشهر

تفاصيل تُنشر لأول مرة.. هل كان صهر عبد الناصر عميلاً للموساد الإسرائيلي؟

تفاصيل تُنشر لأول مرة.. هل كان صهر عبد الناصر عميلاً للموساد الإسرائيلي؟

لمحاربة (تنظيم الدولة).. أميركا تستأنف عملياتها في العراق

لمحاربة (تنظيم الدولة).. أميركا تستأنف عملياتها في العراق

شاهد: عشرات الإصابات والاعتقالات بمواجهات ليلية في لبنان

شاهد: عشرات الإصابات والاعتقالات بمواجهات ليلية في لبنان