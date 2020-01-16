دولي

روحاني: نُخصّب اليورانيوم بكميات أكبر مما كانت عليه قبل الاتفاق النووي

روحاني: نُخصّب اليورانيوم بكميات أكبر مما كانت عليه قبل الاتفاق النووي
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في خطاب بثه التلفزيون يوم الخميس: إن بلاده تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بكميات أكبر مما كانت عليه، قبل توصلها للاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015.

وأضاف روحاني وفق ما نقلته (رويترز) "نخصب يورانيوم أكثر من قبل التوصل للاتفاق... الضغط زاد على إيران لكننا نواصل التقدم".

وتقلص طهران تدريجياً التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، رداً على انسحاب واشنطن منه في 2018 وإعادتها فرض عقوبات تكبل اقتصاد إيران.

وكانت إيران قد عقدت والدول الست (الصين،  روسيا،  أمريكا، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا) مفاوضات "ماراتونية" من 26 آذار/مارس لغاية 2 نيسان/ أبريل 2015 في مدينة لوزان السويسرية من أجل التوصل إلى تسوية شاملة، تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وإلغاء جميع العقوبات على إيران بشكل تام.

وتميَّزت جولة المفاوضات بلوزان بكونها بدأت ثم علقت ثم تواصلت ثم مددت، وبعد مفاوضات ماراثونية، توصلت إيران والدول الست في 2 نيسان/ أبريل 2015 إلى بيان مشترك يتضمن تفاهماً وحلولاً بما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، على أن يتم إنجازه نهاية حزيران/ يونيو 2015. 

اعتبرت طهران، أن هذا الاتفاق وضع حداً لحلقة مفرغة لم تكن في مصلحة أحد، فيما وصفته واشنطن بالتاريخي، وتباينت بشأن هذا القرار ردود فعل دول وزعماء العالم بين أطراف وصفته بأنه "تاريخي"، بينما عارضته دول أخرى، واعتبرته خطيراً جداً، فيما آثرت دول أخرى الصمت؛ لحين معرفة المزيد من التفاصيل.

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