روحاني: نُخصّب اليورانيوم بكميات أكبر مما كانت عليه قبل الاتفاق النووي





اعتبرت طهران، أن هذا الاتفاق وضع حداً لحلقة مفرغة لم تكن في مصلحة أحد، فيما وصفته واشنطن بالتاريخي، وتباينت بشأن هذا القرار ردود فعل دول وزعماء العالم بين أطراف وصفته بأنه "تاريخي"، بينما عارضته دول أخرى، واعتبرته خطيراً جداً، فيما آثرت دول أخرى الصمت؛ لحين معرفة المزيد من التفاصيل.

وتميَّزت جولة المفاوضات بلوزان بكونها بدأت ثم علقت ثم تواصلت ثم مددت، وبعد مفاوضات ماراثونية، توصلت إيران والدول الست في 2 نيسان/ أبريل 2015 إلى بيان مشترك يتضمن تفاهماً وحلولاً بما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، على أن يتم إنجازه نهاية حزيران/ يونيو 2015.