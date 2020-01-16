شؤون فلسطينية

دغلس: مناطق جنوب نابلس تتصدي وتواجه هجمات المستوطنين

دغلس: مناطق جنوب نابلس تتصدي وتواجه هجمات المستوطنين
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول ملف الاستيطان، غسان دغلس: إن مناطق جنوب
 نابلس تشهد حالة تصدٍ ومواجهة لهجمات المستوطنين، التي تصاعدت بالفترة الأخيرة، وذلك بعد القيام بإعادة تشكيل وهيكلة لجان الحراسة مؤخراً.

ونوّه دغلس في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، إلى أنه سيتم تنظيم فعالية زراعة أشجار الساعة العاشرة صباحاً اليوم، بالمناطق المهددة بالمصادرة في قرية الناقورة شمال غرب نابلس.

وحول، إعلان سلطات الاحتلال إقامة سبع محميات طبيعية، وتوسعة 12 أخرى قائمة بالمناطق (ج) في الضفة، قال: إن هذا القرار المرفوض والمدان، يشكل تطوراً خطيراً، ويأتي في إطار الدعاية الانتخابية الإسرائيلية.

من جهة أخرى، قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حسن بريجية: إن قرار سلطات الاحتلال، بالاستيلاء على حوالي 350 دونماً زراعياً من أراضي بلدتي الخضر وأرطاس جنوب بيت لحم أمس، يهدف إلى توسيع الشارع الاستيطاني الالتفافي رقم 60 بغية التهام المزيد من الأراضي، مما سيحرم المزارعين من الوصول لأراضيهم.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس: أن الاحتلال، أمهل أصحاب الأراضي 45 يوماً للاعتراض على هذا القرار الجائر.

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