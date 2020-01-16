شؤون فلسطينية

عدالة الأتيرة: سياسة الاحتلال تهدف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات

عدالة الأتيرة: سياسة الاحتلال تهدف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات
استيطان في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت رئيس سلطة جودة البيئة، عدالة الأتيرة، أن سياسة الاحتلال الاستيطانية، تهدف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية لتوسيع 
المستوطنات، وخدمة المشروع الاستيطاني الكبير؛ لتطبيقه على أرض الواقع، وأن الاحتلال يستغل قضية حماية البيئة والطبيعة للسيطرة على الأرض.

وقالت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن لدى سلطة جودة البيئة، دراسة ومسح لكافة المناطق، التي تحتوي على تنوع حيوي، إلى جانب التحضير لمراجعتها من أجل تفنيد ادعاءات الاحتلال، مشيرة إلى التوجه لكافة المنابر الدولية؛ للتصدي لهذه القرارات، باعتبارها ترتقي لجريمة حرب، ويجري 
التحضير لرفع عديد القضايا لمحكمة الجنايات الدولية.

ومن جهة أخرى، قالت الأتيرة: إنه يجري الإعداد لدراسة مسحية، لمعرفة مدى تأثر وادي غزة، جراء تصريف الاحتلال لمياه الصرف الصحي والمخلفات، وأثره السلبي على المواطنين، لحمايتهم وحماية الوادي.

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