وزارة العمل: ضبط 65 سمساراً للتصاريح من مختلف محافظات الوطن



وأضاف مهداوي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس: أن الوزارة عدلت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 9 لعام 2009 والتي أعطت المفتشين صفة الضابطة العدلية؛ لتلقي الشكاوي الخاصة بسماسرة التصاريح، وتحويلها للمحاكم كل حسب اختصاصه، لمكافحة الظاهرة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.



ودعا مكاتب التشغيل الخاصة إلى تصويب أوضاعها، والتوجه إلى مكاتب العمل، وأخذ تراخيص التشغيل، مشيراً إلى أن ظاهرة التشغيل ممنوعة، وأنه تم التنسيق مع المحافظين؛ لاستخدام صلاحياتهم في متابعة الظاهرة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وزارة العمل، مديرعام التشغيل، رامي مهداوي، أنه تم ضبط 65 سمساراً للتصاريح من مختلف محافظات الوطن، رُفعت أسماؤهم إلى الشؤون المدنية، والأجهزة الأمنية؛ لمتابعة الملف.