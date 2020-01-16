شؤون فلسطينية

عمار حجازي: فلسطين أبرزت دورها الحضاري خلال تسلمها لمجموعة 77 والصين

عمار حجازي: فلسطين أبرزت دورها الحضاري خلال تسلمها لمجموعة 77 والصين
أثناء تسليم الرئيس عباس مجموعة 77 والصين
رام الله - دنيا الوطن
قال مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، عمار حجازي: إن فلسطين خلال تسلمها لرئاسة مجموعة الـ 77 والصين لمدة عام، عملت على إبراز الدور الحضاري للدولة الفلسطينية، وإظهار صورة فلسطين على الخارطة الدولية للعالم.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس: أن ترؤس فلسطين للمجموعة، أثبت للعالم أن فلسطين، رغم أنها تعيش تحت الاحتلال، إلا أنها أظهرت قدرتها وتميزها في القضايا ذات الطابع المهني والسياسي، لجهة عمل الأمم المتحدة ومنظماتها، إضافة إلى مساهمتها بشكل كبير في دفع أجندة 
التنمية الخاصة بالمجموعة.

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