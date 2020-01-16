الفتياني: الإعلان عن سبع محميات طبيعية بالضفة استكمال لسياسة القضم لأرضنا



واعتبر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، هذا القرار محاولة بائسة للالتفاف على جهود القيادة الفلسطينية الدولية والدبلوماسية والقانونية ونجاحاتها والالتفاف على القرارات الدولية لصالح قضيتنا الوطنية.



وأكد أمين سر المجلس الثوري لفتح، أن فلسطين ستعد ملفاً كاملاً ومتكاملاً حول قرار بينت، وكل ما يتعلق بإعلان مناطق محميات طبيعية، وتوسيع اثنتي عشرة محمية أخرى للجنائية الدولية.



وأعلن بينت، أمس الأربعاء، عن سبع محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى توسيع 12 محمية قائمة، تقدر مساحتها بآلاف الدونمات، في إجراء هو الأول من نوعه منذ اتفاق (أوسلو).

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح)، ماجد الفتياني: إن قرار وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينت، إعلان سبعة مواقع في الضفة كمحيات طبيعية، يأتي استمكالاً لسياسة القضم والنهب المتواصل لأرضنا الفلسطينية؛ لتوسيع منظومة الاستيطان والتضييق على أبناء شعبنا، وتهجيرهم من أراضيهم والحد من تطور الاقتصاد الوطني، ومواصلة سرقة مواردنا الطبيعية.