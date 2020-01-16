الحية: يُوضّح طبيعة العلاقات مع مصر والسعودية.. ويُعلن: حماس جاهزة لإبرام (صفقة مشرفة)

وشدد على أن حماس وطواقمها جاهزة لإبرام صفقة مشرفة، لكن على الاحتلال، أن يكون جاهزًا لها، وأن يتراجع عن سياسة تزييف الحقائق أمام العالم.

ونفى الحية، في حوار مع الموقع الرسمي لحركة حماس، وجود أي عداوات بين حركة حماس، والمملكة العربية السعودية، مضيفًا أن حماس لا تعلن أي عداوة لأي دولة عربية أو إسلامية، هؤلاء جميعًا هم أهلنا وعزوتنا وظهرنا، ونطالبهم بدعم شعبنا وصموده والوقوف إلى جانبنا، هكذا كانوا، وهكذا نريدهم اليوم.





استرتيجية حماس





أكد الحية، أن حماس تعمل وفق استراتيجية واضحة من سبعة محاور؛ لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، متمنيًا أن تحقق فيها الحركة إنجازات مع الكل الوطني الفلسطيني.



وقال في ظل التغول الإسرائيلي ضد الأرض والإنسان وتهويد القدس، وغول الاستيطان بالضفة، وملاحقة المقاومة فيها، واستمرار حصار قطاع غزة، ومحاولات شطب قضية اللاجئين، وتعقيدات المشهد الفلسطيني؛ فإن حماس تقف أمام ذلك بكل مسؤولية، لذلك جعلت لنفسها استراتيجية واضحة؛ لمواجهة هذه الحالة.



وذكر الحية أن أولى محاور استراتيجية حماس، تقوم على تثبيت وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، لافتًا إلى أن حماس تطرق كل الأبواب؛ لجلب الدعم السياسي والمادي والمعنوي؛ لتثبيت ودعم صمود المواطن الفلسطيني.



وأكد أن المحور الثاني، هو العمل على تثبيت وتعزيز صمود المقدسيين في القدس، موجهًا لهم التحية بكل ما يحملونه من محاولات مواجهة الاحتلال، داعياً شعبنا ومقاومته الباسلة إلى مواجهة عمليات التهويد في المدينة المقدسة.



وشدد على أن حركة حماس في المحور الثالث من استراتيجيتها، تعمل على تعزيز علاقتها السياسية مع الدول العربية والإسلامية، مضيفًا أننا نريد اغتنام فرصة تعزيز علاقاتنا السياسية مع كل الدول الأحزاب والكيانات والشخصيات، الداعمة للحق الفلسطيني؛ لحشد الدعم القانوني والسياسي والمعنوي والمادي والإعلامي والدبلوماسي.



منفتحون على الجميع



قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: إن الحركة جاهزة لزيارة أي دولة في العالم، وإقامة علاقات معها باستثناء إسرائيل، وذلك لحشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية.



وأكد الحية أن حماس لا تعلن القطيعة مع أي أحد، مشددًا على استعداد الحركة لزيارة أي دولة عربية، فمبدؤها قائم على التعامل مع كل مكونات الأمة، موضحاً: أن حركة حماس حريصة على أن تصل إلى أي دولة في العالم، وستقبل زيارة أي دولة بلا تردد، فنحن محبون للجميع، ولا نخاصم ولا نعادي أحدًا، سوى الاحتلال وأعوانه.



ودعا الحية كل مكونات الأمة رسميًا وشعبيًا إلى عدم العتب على حركة حماس، بسبب زيارتها إلى أي دولة، وتفهم حاجة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال إلى دعم الجميع، مؤكداً أن حركة حماس منحازة للجميع ومحبة للجميع، شاكرًا كل الدول التي تقدم الدعم لها.



زيارات هنية



وعن سلسلة زيارات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، لعدد من الدول العربية والإسلامية، أوضح الحية أنها تأتي في سياق جلب الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني، وإعادة القضية الفلسطينية إلى مكانتها الطبيعية، وتبصير الرؤساء بالمخاطر التي تحدق بالقضية، خاصة (صفقة القرن) التي تحاول الإدارة الأمريكية، فرضها بالعنجهية.