تشكيل هيئة قيادية عليا للمطالبة بحقوق الموظفين الحكوميين بقطاع غزة

كشف الناطق باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، عن تشكيل هيئة قيادية عليا؛ للمطالبة بحقوق الموظفين الحكوميين في المحافظات الجنوبية.



وأوضح أبو كرش، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الهيئة القيادية العليا التي شكلت، سيكون مهمتها تشكيل حملة شعبية؛ لاستعادة حقوق الموظفين من كل الشرائح، سواء تقاعد مالي للعسكريين والمتقاعدين تقاعداً مبكراً، وتفريغات 2005 وغيرها من كافة الفئات، وكل الشرائيح، قائلاً: "ما زلنا ندرس ونتباحث بالأمر".



وأضاف أبو كرش: "شكلنا جسماً قيادياً، وسيكون هناك حملة شعبية هي الأضخم، كما سيكون هناك فعاليات لها وجود على الأرض بشكل كبير لأول مرة بالمحافظات الجنوبية، الحديث سيكون بشكل مباشر مع الرئيس محمود عباس".



وتابع أبو كرش: "لن نتحدث مع قيادي موجود بيننا، وبين الرئيس أبو مازن، والحقيقة تتحدث أن الرئيس أبو مازن من يمتلك زمام حل الأمر، وما دون ذلك هي مؤسسات شكلية مصطنعة صورياً لا تمتلك أي قرار".



واستطرد: "سيكون لنا فعاليات، وسنصدر السبت المقبل أول بيان للحملة، وسنعقد مؤتمراً صحفياً، وبدأت الحقيقة، وسنطرق الخزان بشكل قوي، وسنذكر القيادة، ونذكر الحكومة، أن كل خيارتنا توقفت بعد وعود محمد اشتية، وأي حديث عن حوار هو تهرب من الوعود السابقة".

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال