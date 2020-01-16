منتدى الإعلاميين الفلسطينيين: نُدين اعتداء أمن السلطة على صحفيين بمعبر إيرز

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اعتداء أفراد من أمن السلطة على صحفيين بغزة، معبراً عن إدانته الشديدة لهاذا الاعتداء، الذي تم يوم أمس الأربعاء 15 كانون الثاني/ يناير 2020 خلال تغطيتهم للإفراج عن أسير فلسطيني من سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وكانت عناصر من أمن السلطة الفلسطينية، اعتدت بالضرب على المصور الصحفي محمد المصري، والصحفي محمد عوض مراسل "دنيا الوطن"، خلال تغطيهم لاستقبال الأسير المحرر علاء أبو جزر في نقطة "5/5" التابعة للسلطة، قرب معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.



واعتبر المنتدى، أن الاعتداء انتهاك صارخ لحرية العمل الصحفي، المكفولة بكل القوانين والأعراف المحلية والدولية، وطالب الجهات الرسمية بمحاسبة العناصر الأمنية التي اعتدت على الصحفيين، وعدم السماح بمرور الاعتداء دون متابعة ومحاسبة، تضع حداً لمثل هذه الانتهاكات المرفوضة، والتي تمثل طعنة في ظهر الصحفيين الفلسطينيين، الذين تشهد لهم ميادين البذل والعطاء والتضحية في مختلف المحطات الوطنية.



وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، تضامنه التام مع الزميلين المصري وعوض، ويدعو جموع الصحفيين إلى التكاتف من أجل حماية حرية العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية، وعدم السماح بحال من الأحوال، بالمساس بالحريات الإعلامية والاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين، وصيانة حقهم المكفول قانوناً، بالعمل المهني الملتزم والمنضبط بالقيم والمواثيق الإعلامية.