صبحة: نقابة الأطباء بالضفة تابعة للأردن ونمنح الفلسطينيين عضوية مؤقتة

أكد نقيب الأطباء، شوقي صبحة، أن نقابة الأطباء بالضفة الغربية تابعة للأردن، وتمنح العضويات لحملة الرقم الوطني القومي الأردني، مشيراً إلى أن النقابة تمنح للفلسطينيين عضوية مؤقتة.



وأوضح صبحة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الأطباء الفلسطينيين من الذين لا يحملون الرقم القومي الأردني غير تابعين لنقابة الأطباء بالقدس، مضيفاً: "أما أطباء قطاع غزة فلديهم جميعة خاصة بهم، ونحن تابعون للأردن، وفي فلسطين ليس لدينا نقابة تضم كل فئات فلسطين".



وأضاف صبحة: "نعطي الأطباء الفلسطينيين من الضفة الغربية وممن هم متواجدون في الضفة من أطباء غزة عضوية مؤقتة"، مشيراً إلى أنها تجدد سنوياً، رغم أنها تعتبر تجاوزاً للقانون.



وتابع: "لا يمكن منح الطبيب الفلسطيني عضوية دائمة، وليس له صفة الديمومة، وهناك شروط تتمثل في أن يكون لدي الطبيب جواز أردني، سواء مؤقت أو دائم، كما أنه من 2011، بدأوا يطالبون بالرقم الوطني، وبعض الأطباء في الضفة الغربية ليس لديهم رقم وطني، ونقوم بستجيلهم كمزاولة، يدفعون رسوماً ولا يدخلون صناديقنا أو نظام التقاعد".



وأكمل صبحة: "منذ عام 1996 هناك مسودة لمجلس نقابة أطباء حتى اللحظة، لكن لا يوجد أي شيء رسمي لنقابة فلسطينية، أصلاً أول نقابة أردنية أسست في القدس عام 1954".



وفيما يتعلق باللقاء المزمع عقده اليوم، بين مجلس النقابة، والرئيس محمود عباس، قال صبحة: "سنلتقي اليوم بالرئيس عباس؛ لبحث طلباتنا، وسبق للرئيس عباس، أن انصفنا، وحقق لنا مطالبنا، فمطالبنا حقوقية، وليست مطلبية، ولم نقدم أي مطالب جديدة، وهي حقوق أطباء متراكمة، ولا يوجد أي جديد فيها".

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال