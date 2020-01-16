مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية من مخابرات الاحتلال

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت مجموعات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين وطلبة يهود، بحماية عناصر من مخابرات الاحتلال، اقتحموا ساحات الأقصى، وتجولوا فيها، برفقة جنود الاحتلال الإسرائيلي.