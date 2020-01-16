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شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية من مخابرات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية من مخابرات الاحتلال
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت مجموعات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين وطلبة يهود، بحماية عناصر من مخابرات الاحتلال، اقتحموا ساحات الأقصى، وتجولوا فيها، برفقة جنود الاحتلال الإسرائيلي.

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