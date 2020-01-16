أردوغان وترامب يبحثان المستجدات في ليبيا والمنطقة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مع نظيره الأمريكي (دونالد ترامب)، المستجدات في ليبيا والمنطقة.



جاء ذلك، في اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، ونقلته وكالة (الأناضول) التركية.



وأضاف البيان، أن "أردوغان وترامب، بحثا العلاقات الثنائية إلى جانب الأوضاع في ليبيا، وآخر المستجدات الإقليمية".



وتستضيف المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، زعماء تركيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، يوم الأحد المقبل، في القمة التي تأتي عقب اجتماع في موسكو يوم الاثنين، فشلت فيه الأطراف المتحاربة في ليبيا، في توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.



وقال البيت الأبيض في بيان: إن ترامب وأردوغان، بحثا أيضاً الوضع في سوريا، والاحتجاجات في إيران، وإسقاط إيران طائرة ركاب أوكرانية.